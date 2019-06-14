СМИ: По делу о сносе бюста Жукову в Харькове полиция проводит обыски (видео)

14 июня 2019 г. 8:26
Источник: Украинская правда
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Национальная полиция Харькова пришла с обысками к харьковским общественникам Вячеславу Дуде и Максиму Зинченко из-за дела о сносе памятного бюста советскому маршалу Георгию Жукову.

Об обысках сообщил харьковчанин Валентин Быстриченко в соцсетях.

Также он обнародовал в своем Facebook видео, на котором видны действия правоохранителей.

Также он отметил, что активист Зинченко, к которому пришли с обыском, отсутствовал на месте событий во время сноса бюста.

Обыски у Дуды и Зинченко подтвердила и медиагруппа Nakipelo.

Как сообщалось, 2 июня в Харькове во время пикета съезда партии Кернеса-Труханова во Дворце Спорта активисты снесли памятник Жукову на проспекте Петра Григоренко. По данному факту полиция завела два уголовных дела.

На следующий день пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что закон о декоммунизации включает некую правовую коллизию. Она также сообщила, что Владимир Зеленский  призывает власти Харькова эту коллизию "выяснить" путем "четких обсуждений с общественностью".

По словам Мендель, это предполагает проведение общественных консультаций и слушаний и достижения оптимального решения, которое бы удовлетворило все заинтересованные стороны.

 

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