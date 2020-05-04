Смягчение карантина: что откроют 11 мая?

В Украине через неделю начнется первый этап смягчения карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса. Согласно плану правительства, с 11 мая планируют открыть следующие объекты с соблюдением карантинных мер:

парки, скверы, зоны отдыха, лесопарки, прибрежные зоны (кроме детских площадок);

часть объектов индустрии красоты (парикмахерские, салоны красоты);

тренировки в командных видах спорта;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами;

кофейни (обслуживание на вынос);

автомойки, веломагазины, велопрокат;

заработают нотариусы, адвокаты, аудиторы.

На втором этапе в Украине планируют разрешить бытовое обслуживание населения, работу заведений общепита (обслуживание на вынос), фитнес-центров, отелей, а также возобновится обучение выпускных классов в школах и проведение спортивных соревнований без зрителей.

Далее возобновятся пассажирские перевозки в пределах области, откроются ТРЦ, заведения общепита с посетителями. На четвертом этапе возобновят работу общественного транспорта и метро. При условии прекращения внутренней передачи вируса ограничения будут полностью отменены.