Смягчение карантина: что сегодня открывается?

11 мая 2020 г. 10:53
Источник: РБК-Украина
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В понедельник, 11 мая, в Украине начинается первый этап смягчения карантина, снятие ограничений будет происходить в нескольких сферах бизнеса и общественной жизни. Отметим, власти на местах принимают самостоятельно решение об ослаблении, основываясь на рекомендациях Кабинета министров. В Киеве, например, ограничения начнут снимать с 12 мая, а Львов смягчит их лишь частично.

Согласно постановлению Кабмина, с 11 мая карантин будет ослаблен в следующих сферах:

  • украинцам разрешат гулять в скверах и зонах отдыха, парках, включая лесопарковые и прибрежные зоны;
  • будут открыты для посещения уличные детские и спортивные площадки (не в ТРЦ);
  • откроются салоны красоты, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны;
  • разрешат оптовую торговлю непродовольственными товарами, в том числе откроют магазины в ТРЦ (кроме развлекательных и детских зон, фудкортов и кинотеатров в ТРЦ);
  • разрешат работать адвокатам, нотариусам, аудиторам, а также психотерапевтам;
  • будут разрешены плановые операции (их разрешили делать еще 5 мая), а также открыты возможности для оказания паллиативной помощи в стационарах;
  • разрешат продажу на вынос в заведениях общественного питания (только те заведения, которые зарегистрированы в Государственном реестре мощностей операторов рынка пищевых продуктов);
  • работу возобновляют историко-культурные заповедники и музеи, однако особенности их открытия и работы будут регулировать собственники;
  • откроют летние площадки кафе и ресторанов под открытым небом,
  • к обычному режиму работы смогут вернуться СМИ, точки продажи прессы, типографии и другие предприятия медиаотрасли;
  • разрешат работу клиникам и кабинетам стоматологии;
  • возобновляют работу сервисы бытовых услуг;
  • будут разрешены кино- и видеосъемки, репетиции в театрах, цирках, концертных организациях, художественных коллективах (до 50 человек и без зрителей).

При этом отмечалось, что заведения, которые предоставляют услуги населению должны были подготовится к работе до 11 мая, в том числе соблюсти требования Минздрава для каждой категории бизнеса.

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