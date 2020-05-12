Смягчение карантина: что заработало в Харькове

На работу, как на праздник. У продавщицы Татьяны сегодня первый рабочий день после долгого перерыва. Женщина торгует на рынке хозтоваровами 25 лет. Из-за карантина, как и другие предприниматели, не работала почти два месяца.

Татьяна Магола, продавец на рынке

Люди приходят довольные. Говорят: ура, вы открылись, меня мочалка «полетела», или наконец-то я пропылесосить смогу дома, потому что у меня нет пылесосного мешка. У всех чашки побились, тарелки побились, швабры. То есть, первое, что мы продали - швабры, моющее для окон, сад-огород тоже. Мы вышли на работу – это, как второй глоток воздуха

С 11 мая карантин в Украине ослабили. Правительство сняло часть ограничений. Согласно решению Кабинета Министров, в частности, теперь разрешена торговля непродовольственными товарами. Правда, при соблюдении социального дистанцирования, масочного режима и регулярной дезинфекции.

Антисептик у нас есть для себя, для покупателей, и перчаточки, если на продажу, есть и для покупателей. Моющее доместос и хлорка

Каждые два часа влажная уборка, продавцы протирают товар и моют пол. Следят за соблюдением дистанции между покупателями. Все должны быть в масках. Со вчерашнего дня приводили торговые места в порядок, мыли и убирали. Светлана торгует на рынке 27 лет. Говорит, такого вынужденного перерыва никогда не было. Два месяца ждала пока заболеваемость пойдет на спад, чтобы выйти торговать.

Светлана Каменская, продавец на рынке

Выйдя на работу, мы очень обрадовались, потому что 2 месяца было очень тяжело. Деньги заканчиваются, никто этого не ожидал. Брали дуршлаг у меня, брали кисточку силиконовую и для кекса - для выпечки. Берут люди на дачи, домой, детям брали, даже кастрюльку продала маленькую

Продавцы говорят, покупатели берут все - губки, моющие средства, принадлежности для кухни. Однако из-за нехватки средств готовы отдать с кошелька не много.

Валентина вместе с сестрой пришли на рынок, ведь в супермаркетах все дороже.

Валентина, покупательница

В основном, мы сегодня нити, сестра набрала. Наконец-то дождались, а рукоделием, купила круг для спиц. Вот, потому что вышиваю лентами, бисером

Ивановна, покупательница

Я заказала большой шкаф и туда полочки свеженькие надо. Красивые и «цветочники» ищу и коробочки-органайзеры, поскладывать мелочевку

Ольга, покупательница

Очень мы ждали открытия рынков, детки растут, обувь надо купить, «штаники», трусики, маечки. Поэтому очень ждали, да. Сегодня надо было маме купит одеться, поэтому пришли

Также Кабмин снял ограничения по нахождению в парках и скверах, работы летних площадок в учреждениях общественного питания, из салонов красоты и парикмахерских. Разрешена и торговля непродовольственными товарами в магазинах, находящихся в ТРЦ.

А это магазин женской одежды. На входе размещено предупреждение - вход только в масках. На рецепции - антисептик. В понедельник здесь был первый рабочий день после двух месяцев режима работы в формате доставки. В магазине говорят, весенние варианты из-за карантина остались на полках, а покупатели выбирают уже летние платья.

Марионилла Севидова, коммерческий директор "Natali Bolgar"

Кто-то поправился, кто-то постройнел, поэтому хочется настроения. Хочется обновки, хочется всего положительного. Люди соскучились за позитивом. Несмотря на то, что выходной день. Учитывая, что сегодня первый рабочий день и те, у кого была возможность приехать и посетить, они это сделали

За последние сутки на Харьковщине коронавирусную болезнь подхватило 28 человек. Подавляющее большинство заболевших - жители Харькова. Среди них - восемь медиков. Всего в регионе заразились Ковид-19 - 623 пациента. 80 человек выздоровели, 19 – умерли.