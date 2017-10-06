Сначала задержание, потом - подозрение. Суд решал вопрос о мере пресечения директору "Укргаздобычи"

Зал Харьковского районного суда забит до отказа. Здесь волонтеры, общественные активисты, нардепы и депутаты городского совета. Они пришли поддержать Вадима Мохова. Кроме того, что он является руководителем компании "Укргаздобыча" мужчина также известен, как волонтер и благотворитель. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Вадима Мохова подозревают в нарушении правил охраны недр и злоупотребления чужим имуществом. Цена вопроса - добытый предприятием газ на сумму в 32 миллионы гривен.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Контролюючий орган, такий як - Держгеонадра. Було винесено припис цією структурою до цього підприємства. Припис не був виконаний. І на підставі цього припису було призупинено ліцензію на видобування газу та газового конденсату. Однак підприємство в особі його керівництва не виконало ані припис, ані потім не призупинило свою діяльність.

По этому делу до недавнего времени Вадим проходил как свидетель. Но вчера его задержали во время допроса и доставили в следственный изолятор. Само задержание и заявление о подозрении было осуществлено с нарушением закона, считает адвокат Вадима Олег Головков. Ведь его подзащитного по решению судьи сначала задержали, а потом заявление о подозрение.

Олег Головков, адвокат Вадима Мохова:

Тобто він сначала став підозрюваним, а потім оголосили підозру. Така нелогічність. Крім того саму ухвалу про затримання пана Мохова винесла та сама суддя, яка сьогодні розглядає міру запобіжного заходу.

Дать оценку нарушениям процессуальных норм должна следственная судья, отмечает Вита Дубовик. И именно эта оценка может быть основой ее решение относительно меры пресечения. Сами же представители прокуратуры настаивают на содержании под стражей.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

Один з головних ризиків це те, що ця людина є керівником цього підприємства і, звісно, певним чином може заважати розслідуванню. Тобто - знищувати докази і таке інше. Крім того слідчі поліції вважають, що людина вже переховувалась від сладства певний час.

Чтобы предотвратить такие риски сам Вадим Махов намерен просить отстранения от должности руководителя "Укргаздобычи". Свое задержание считает одним из средств давления. Говорит - дело сфабриковано. И он немерен это доказать в суде.

Вадим Мохов, задержанный:

Газ, который мы добываем, попадает в герметичную систему, он проходит через коммерческий узел учета, который опломбирован даже не нами и этот газ, он находится в единой газотранспортной системе Украины. За весь этот газ уплачены налоги и рентные платежи. То есть факта хищения самого по себе не было.

При рассмотрении защита заявила отвод судьи. Избранный методом электронного распределения судья удалился в совещательную комнату. Если сегодня не будет решен вопрос о мере пресечения, у Мохова есть шанс выйти из следственного изолятора. Срок его задержания истекает в ночь на субботу. В три часа.