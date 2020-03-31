СНБО создал карту распространения COVID-19 в Украине и мире

31 марта 2020 г. 11:50
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Главный ситуационный центр Украины создал электронную карту распространения коронавирусной болезни COVID-19 в Украине и мире.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

На карте обещают ежедневно обновлять статистические данные по лабораторно подтвержденным случаям заболевания; количеству больных; количеству выздоровевших; количеству умерших, а для Украины - еще и по количеству подозрений на инфицирование.

Напомним, как сообщалось, по состоянию на 31 марта в Украине подтвердили 549 случаев заболевания COVID-19. Случаи заболевания COVID-19 подтверждены во всех регионах, кроме Николаевской области. Больше всего заболевших выявлено в Киеве, Черновицкой и Тернопольской областях.

 

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