Снегопад и гололед: в Харькове ожидается похолодание

Санки вместо коляски - такой выбор сделала харьковчанка Юлия из-за нечищеных тротуаров. Женщина проживает в районе проспекта Гагарина и она недовольна работой местных дворников.

Юлия, мама в декрете

Тротуары чистятся частично, где-то чистятся, где-то нет. Проблемой является чистка дорог, потому что перейти дорогу с коляской, например, очень сложно. Весь снег, который очищается, он сбрасывается вдоль тротуара, соответственно, с коляской проехать нельзя, поэтому мы вот ездим на санках.

Чтобы не опоздать на работу, говорят харьковчане, ехать сегодня лучше в метро. Потому что наземный транспорт застревает в пробках. Пешком идти даже в центре города также сложно. Научная, Сумская, Мироносицкая - на эти улицы чаще всего жалуются прохожие.

Александр Школьный, оператор подземного ремонта

Да, с Новой Баварии сложновато было. – Чем добирались? – Маршрутка. По ожиданию минут 5, но езда, конечно, затянулась надолго, потому что пробка из-за снега, нечищеная дорога.

Нина Григорьевна, пенсионерка

Сложно, сложно, особенно нам, пенсионерам. Я была на Сумской, там плохо в сторону - как это?- Мироносицкая, а тут вот ниче, нормально.

Зато на сайте Харьковского городского совета сообщается, что с ночи на дорогах города работало более сотни единиц снегоуборочной техники. В парках и скверах снег чистят около пяти сотен рабочих, а тротуары - более тысячи дворников.

Но если в районе Исторического музея, на площади Конституции, у городского совета, снег убирают с десяток машин и рабочих, то чуть дальше, например, в районе Проспекта Гагарина - ни дворников, ни снегоуборочной техники не видно.

В этом время синоптики предупреждают, что на этой неделе снег будет идти каждый день, кроме вторника. И почти всю неделю будет морозно. 22 января температура воздуха днем ​​6-8 градусов мороза, ночью 13 - 15 градусов.

В среду 24 января на дорогах гололед, ночью столбик термометра покажет от 3 до 8 градусов со знаком минус, днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В четверг в течение суток температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза.

В последний день недели ночью будет от 4 до 9 градусов со знаком минус, днем ​​2-7 градусов.