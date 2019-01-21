Снегопад и гололед: в Харькове ожидается похолодание

21 января 2019 г. 16:37
Автор: Алина Курлович
229 просмотров

Санки вместо коляски - такой выбор сделала харьковчанка Юлия из-за нечищеных тротуаров. Женщина проживает в районе проспекта Гагарина и она недовольна работой местных дворников.

Юлия, мама в декрете

Тротуары чистятся частично, где-то чистятся, где-то нет. Проблемой является чистка дорог, потому что перейти дорогу с коляской, например, очень сложно. Весь снег, который очищается, он сбрасывается вдоль тротуара, соответственно, с коляской проехать нельзя, поэтому мы вот ездим на санках.

Чтобы не опоздать на работу, говорят харьковчане, ехать сегодня лучше в метро. Потому что наземный транспорт застревает в пробках. Пешком идти даже в центре города также сложно. Научная, Сумская, Мироносицкая - на эти улицы чаще всего жалуются прохожие.

Александр Школьный, оператор подземного ремонта

Да, с Новой Баварии сложновато было. – Чем добирались? – Маршрутка. По ожиданию минут 5, но езда, конечно, затянулась надолго, потому что пробка из-за снега, нечищеная дорога.

Нина Григорьевна, пенсионерка

Сложно, сложно, особенно нам, пенсионерам. Я была на Сумской, там плохо в сторону - как это?-  Мироносицкая, а тут вот ниче, нормально.

Зато на сайте Харьковского городского совета сообщается, что с ночи на дорогах города работало более сотни единиц снегоуборочной техники. В парках и скверах снег чистят около пяти сотен рабочих, а тротуары - более тысячи дворников.

Но если в районе Исторического музея, на площади Конституции, у городского совета, снег убирают с десяток машин и рабочих, то чуть дальше, например, в районе Проспекта Гагарина - ни дворников, ни снегоуборочной техники не видно.

В этом время синоптики предупреждают, что на этой неделе снег будет идти каждый день, кроме вторника. И почти всю неделю будет морозно. 22 января температура воздуха днем ​​6-8 градусов мороза, ночью 13 - 15 градусов.

В среду 24 января на дорогах гололед, ночью столбик термометра покажет от 3 до 8 градусов со знаком минус, днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В четверг в течение суток температура воздуха будет колебаться от 3 до 8 градусов мороза.

В последний день недели ночью будет от 4 до 9 градусов со знаком минус, днем ​​2-7 градусов.

 

Видео: 

Снегопад и гололед: в Харькове ожидается похолодание - 21.01.2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперпоступление                          Антиквариат. Золото.                          Продам квартиры в центре. "Лазурный". 0673607788. 0503607788.                          ItalyCamp                          Cybergroup                          Виборчий штаб Гриценка А. С. в Шевченківському р-ні запрошує прихильників для співпраці. Клочківська 174, (050)31-31-811, (098)027-29-51.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.