Снежные заносы, отрезанные от электроэнергии села, застрявшие в сугробах «скорые» и ДТП со снегоуборочной машиной. Непогода прибавила работы коммунальщикам, энергетикам и спасателям

Непогода накрыла Харьковщину накануне вечером. Сильный ветер и снег очень осложнили движение транспорта в области и в самом городе, где из-за снежных заносов, местами достигавших 40 сантиметров высотой, было замедленное движение общественного транспорта.

Оксана Кравец, жительница Киевского района города

Вчера ехала вечером поздно. Ездила там по делам. Конечно, погода ужасная была. Сносило ветром, ветер сумасшедший был. Транспорт плохо ходил уже вечером, то есть даже практически не ходил, особенно маршрутки.

Уже с утра на улицах работает тяжелая техника - тракторы сгребают снег с дорог, следом проходят машины, разбрасывающие песчано-солевую смесь. Там, куда не может добраться техника, за лопаты берутся дворники.

Евгений Чурсин, дворник

С восьми, конечно, с утра. Ну, вон мой участок. Вон от метрополитена, и там вот центральный. Вон там девчата, прислали, помогают, там убирают.

Впрочем, в основном, говорят граждане, такая радужная картина наблюдается только в центре, на самых оживленных улицах и проспектах.

Дарья, школьница

Конечно, надеюсь, что в скором времени уберут, но пока что приходиться ходить как есть, стараться не упасть. Очень скользко и в центре все чистят, а там, где я живу - на окраине - на самом деле очень снежно и неудобно доходить до метро. - А де ви живете? - На Победе.

Из-за ухудшения ситуации на дорогах и риска заноса автомобили двигаются с официально определенной скоростью - 50 километров.

Евгений, автомобилист

Ну, конечно, скорость меньше, машину может занести, всё равно внимание на всю включено.- В якому районі мешкаєте? - На Салтовке.- І як там? - Там хуже немножко, но слегка, не сильно.- А їздите якими дорогами? - По Шевченко вот сейчас ехали. Там все в порядке. Частично расчищено, но не совсем

Всего же за вечер вторника и ночь на среду, отчитываются в управлении полиции, по фактам ДТП патрульные составили 11 протоколов, в том числе сюда попала и авария с участием снегоуборочной машины, которая во время движения прошлась ковшом по легковушке.

Карина Курбанова, нач. сект. пресс-службы УПП г. Харькова

На площі Павлівській трапилося ДТП. Коли патрульні прибули побачили, що ДТП незначне. Транспортні засоби отримали незначні механічні пошкодження, там були два автомобілі: Samand і снігоприберальний автомобіль. За попередньою інформацією, внаслідок недотримання інтервалу трапилося бокове зіткнення

Со вторника, рассказывает Карина Курбанова, копы работают в усиленном режиме, в контакте с другими службами, ведется консультационная работа с водителями большегрузных автомобилей.

Хотя, сами водители, наоборот, уверяют, что количество незначительных аварий увеличилось, просто люди не вызывают полицию, как говорится "решают на месте".

Сегодня немало автовладельцев вообще оставили свой транспорт дома, а на работу добирались общественным.

С грузовиками ситуация была несколько сложнее...

Из-за временного прекращения Полтавской областью въезда грузовых машин и крупногабаритных фур транспорту пришлось отстаиваться на соответствующих площадках Харьковщины.

Евгений Шахненко, зам. председателя ХОГА

Где- то в 21:00, вчера Полтавская область своим решением штаба ограничила движение крупногабаритного штаба. У нас были задействованы наши все площадки отстоя и в Люботине, и в Валках на границах с Полтавской областью, ну и в Харькове мы предупреждали на всех постах, чтоб Полтавская область была временно закрыта по погодным условиям. У нас ограничений нигде не вводилось, не в одном районе.

Специалистам ГСЧС пришлось выезжать несколько раз в районы области, чтобы помочь вытащить автомобили из сугробов, рассказывает помощник начальника областного управления Игорь Лупандин

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

В первую очередь на автодорогах местного значения. Это легковой автотранспорт. А также один медицинский автомобиль - это в Харьковском районе было, ну там то не сложная была ситуация. А вот один случай - это Шевченковский район Харьковской области, там оказали помощь легковому автомобилю. Мужчина с женщиной, она беременна. Ну, наши спасатели довезли их до места проживания.

Сейчас на территории региона для граждан работают 375 стационарных пунктов обогрева, при необходимости готовы выставить ещё 12 передвижных.

Кроме того, говорят спасатели, ведется постоянный мониторинг ситуации, как в городе так и отдаленных регионах, настроена коммуникация с метеоцентрами.

Добавила непогода хлопоты и энергетикам.

По состоянию на 10:00 утра частично без света оставались 6 населенных пунктов, ещё 8 были вообще отрезаны от электроснабжения.

Евгений Шахненко, зам. председателя ХОГА

Там есть причины и по высоковольтному - 10 кВ линии, есть во многих 0,4 где подвод, разводка по селам. Ну, в основном, это из-за ветра, перехлестывание проводов было... Мы все эти причина понимаем, абсолютно работают все РЭСы, сил хватает, всё, просто технически сейчас устраняем.

Тем временем синоптики предупреждают, что сегодня ночью снова ожидается метель.