"Снова повалят - вернем еще раз". В мэрии рассказали о восстановлении скандального памятника Жукову

Бюст маршала Жукова вернули на постамент утром, 11 июля. Восстановить его в мэрии пообещали месяц назад. Повалили памятник активисты нескольких общественных организаций в начале июня. В тот день во Дворце Спорта проходил съезд партии, которую возглавил Кернес. И столкновения, которые сопровождали съезд у здания завершились свержением бюст Жукова. Еще весной представители различных общественных организаций неоднократно выходили на акции протеста против возвращения монумента, а также против обратного переименования проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала. Уверены, спорный вопрос Жукова, может иметь политическую подоплеку и настаивают - монумент следует убирать законно.

Борис Редин, волонтер палатки "Все для перемоги":

Активісти радикально налаштовані - вони його знов повалять. Скоріш за все. Це як прогноз. Сказати чи "проти", чи "за", я не буду. Це прогноз. Але він встановлений незаконно і треба добиватися, щоб він був прибраний.

Активист общественной организации "Антикорупционный блок участников АТО" Антон Сосницкий отметил - настаивать на том, что бюст следует демонтировать, собираются в суде.

Антон Сосницкий, ОО "Антикорупционный блок участников АТО":

Нещодавно стало відомо про висновок міністерства культури, в якому сказано чітко про те, що пам’ятник не є пам’ятником культури. І я вважаю, що питання часу, коли у правовий спосіб найближчим часом буде поставлена крапка в цьому питанні.

В горсовете, в свою очередь, тоже говорят - вопрос о существовании бюста Жукову в Харькове должен решаться в суде. Правда, надеются, что представители Фемиды станут именно на сторону мэрии. Отстаивать собираются не только позицию относительно памятника, но и относительно названия проспекта.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Уже подано около 5 исков в суд на тему возвращения исторического названия проспекту маршала Жукова. ну, и я так понимаю, что, если мы живем в цивилизованном обществе, то наверное, суд должен принимать решение, что касается – стоять бюсту или не стоять.

Если бюст снова повалят, в мэрии подчеркивают - еще раз вернут его на место. Восстановили памятник, по словам главы Харькова, за средства благотворителей и за деньги одной из политических партий. Правда, во сколько обошлось возвращение Жукова, не ответил.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

Это информация личного характера, поэтому я считаю, что отвечать на неё нет смысла. Его установили утром, потому что рабочий день начинается с утра, и должны люди видеть все, что стоит на месте. Не важно утром, ночью или в другое время. Все сделано в рамках действующего законодастельства и трудового.

Юристы говорят - по закону вопрос о демонтаже монумента должны решать местные органы власти. Снесение бюста без соответствующего решения, отмечают специалисты, незаконны. Поэтому лучшим вариантом, подчеркивают юристы, со стороны представителей общественных организаций будет - подать иск.

Николай Максимов, юрист:

Если это самовольно было сделано активистами или иными лицами, то по факту это незаконно. Любое лицо, которое считает, что орган местного самоуправления нарушил нормы законодательства касательно восстановления памятника, имеет право обратиться в административный суд и предъявить иск к харьковскому городскому совету. Но, повторюсь, нужно тщательно изучать нормы закона Укрвины о декоммунизации.

Тем временем, полиция расследует снос памятника в июне по двум статьям "Хулиганство" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание предусматривает до 5 лет лишения свободы. В июне правоохранители провели обыски дома у харьковчан Вячеслава Дуды и Максима Зинченко, которым были объявлены подозрения. Несколько дней назад Фрунзенский районный суд Харькова решил не выбирать мужчинам меру пресечения.