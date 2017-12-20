Снова за решетку. Суд определился с приговором Андрею Полтавцу

В зал Червонозаводского суда Андрей Потавец заходит в сопровождении своего адвоката. Как и накануне - воздерживается от любых комментариев в отношении уголовного производства. Приговор слушает очень спокойно. В своей короткой речи судья отказывает защите в амнистии. В тексте приговора подчеркивает - Полтавец совершил правонарушение, когда срок наказания за предыдущее еще не истек.

Полтавця Андрія Павловича 14 грудня 1971 року народження визнати винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 ст. 389 ККУ. Остаточно призначити Полтавцю Андрію Павловичу покарання у виді двох років 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом строком на 3 роки.

Но весь срок Полтавец не проведет за решеткой. На него распространяется уже не действующий закон Савченко.

Вита Дубовик, пресс-секретарь прокурора Харьковской области:

На момент дії цього закону людина перебувала в СІЗО, тому, якщо перерахувати за законом Савченко визначений вирок, то у нас остаточно виходить один рік, 9 місяців позбавлення волі.

Решением суда обвинение осталось довольно. Поэтому апелляцию подавать пока не намерено. Сам же подсудимый планирует обжаловать приговор, хотя и считает его законным.

Он законный, будем мы подавать апелляцию.

На подачу жалобы у Полтавца есть месяц. Все это время он будет находиться дома. Суд не согласился с прокуратурой и продлил меру пресечения в виде личного обязательства.