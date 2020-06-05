Социальное строительство: что нынешняя власть будет делать с недостроенными объектами, которые оставили предшественники?

Несколько последних лет на Харьковщине наблюдался настоящий бум социального строительства. Власть отчитывалась о возведении учебных заведений, спортивных комплексов, новых сельских амбулаторий, мусороперерабатывающих заводов. Общественные антикоррупционеры неоднократно подчеркивали, что тендеры на них проводятся по сомнительным схемам и повышенный ценам. Но ни правоохранители, ни руководители региона на это внимания не обращали. Часть объектов даже успели торжественно открыть, часть оставили достраивать новому руководству области. Однако тут выяснилось, что денег на них нет. Из тридцати заложенных новых амбулаторий открыли только семь, остальные так и остались на разных ступенях готовности. Недостроенными, среди прочего, остались и мусороперерабатывающие заводы. Сейчас в облгосадминистрации говорят, решение предшественников о начале строительства такого большого количества объектов было политическим, без финансового обоснования.

Алексей Кучер, председатель ХОГА:

Досить яскраво презентували початок таких будівництв. Я наводив приклад щодо переробки сміття, розпочали 4, чому ж не розпочати, для мене реально це болюче питання. У нас відсутні ці заводи. Чому не розпочати і не використати ці кошти на об'єкти, завершити і вже експлуатувати. І після того, як наповнимо бюджет, виділимо кошти для вже для 3, 4 заводу.

Чтобы сразу все объекты не превратились в многолетние долгострои, областные власти намерены провести их тщательную инвентаризацию и, в первую очередь, за счет местных бюджетов достроить те объекты.

Сергей Чернов, председатель Харьковского областного совета:

Ми домовилися, що зробимо максимально, щоб програма соціально-економічного розвитку, капітального будівництва була профінансована. І якомога більше об’єктів було і пускових, і там де потрібно продовжувати їх потрібно. Нелегко було знайти ці кошти. Ми знайшли можливості, мова йде про завершення сільских амбулаторій, дитячі садочки, школи.

Сейчас в облсовете говорят, в первую очередь, будут достраивать те объекты, что готовы на 90-95%, а затем искать деньги на другие.