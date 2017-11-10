Социальные работники получат льготу на оплату услуг ЖКХ - Горбунова-Рубан

10 ноября 2017 г. 11:49
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Соцработники будут платить на 50% меньше за услуги ЖКХ, об этом сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, льгота предоставляется соцработникам территориального центра и социальных служб по делам детей, семьи и молодежи.  По словам Горбуновой-Рубан, речь идет о 100 сотрудниках центров социальных служб по делам детей, семьи и молодежи, которые обслуживают 671 семью и у которых было сокращено 163 ставки, а объем работы остался тот же, плюс сняли госслужбу. "Они на фоне минимальной заработной платы фактически получают на руки 2542 грн", - подчеркнула заместитель мэра.

Речь идет о такой же сумме оплаты труда сотрудников территориальных центров, которых около 500 человек, объем работы которых значительно увеличился, сказала Горбунова-Рубан.

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Социальным работникам предоставят льготу на оплату услуг ЖКХ - 09.11.2017

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