Соцработники Харьковщины получили средства индивидуальной защиты

29 июля 2020 г. 13:41
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Харьковская область одна из 5 областей Украины, которые принимают участие в проекте, что внедряется Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Украине совместно с Министерством социальной политики Украины и Общественным союзом «Украинская сеть за права ребенка». Об этом сообщили в пресс-службе ХОГА.

Координатор проекта «Украинская сеть за права человека» Ольга Коссе рассказала, что Харьковская область одна из 5 регионов Украины, где из интернатных учреждений вернулось наибольшее количество детей.

Для 514 работников, работающих с семьями, куда вернулись дети из интернатных учреждений, передали маски, перчатки и антисептические средства. Каждый из работников получит запас на 2 месяца работы.

По информации начальника службы по делам детей ХОГА Ольги Шевченко, с начала карантина работники служб по делам детей и центра социальных служб для детей, семьи и молодежи начали плановый мониторинг семей, куда вернулись дети из интернатных учреждений, поэтому такая помощь в рамках проекта «Оценка и реагирование на вызовы по защите детей во время пандемии COVID-19» оказана вовремя.

«После начала карантина в семьи вернулись 3300 детей, находящихся в интернатных учреждениях, и на сегодня мы промониторили около 3000 семей», - рассказала Ольга Шевченко.

Также, кроме медицинской защиты, проект будет предоставлять профессиональную поддержку социальным работникам и гуманитарную помощь семьям в соответствии с индивидуальными потребностями. В процессе реализации задач проекта будет осуществлен мониторинг безопасности и потенциала 1000 семей Харьковской области, куда вернулись дети из интернатных заведений на время эпидемии.

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