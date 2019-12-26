Согласован обмен пленными между Украиной и "ЛДНР" – СМИ

Украина согласовала с боевиками точную дату обмена военнопленных по формуле "всех установленных на всех установленных". Обмен планируется провести уже 29 декабря. Об этом заявил источник, сообщает издание "Коммерсанть".

Отмечается, что по вопросу обмена стороны еще продолжают прорабатывать некоторые детали.

Напомним, что 23 декабря во время трехсторонних переговоров Киев и "ЛДНР" достигли договоренности относительно обмена пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных". Освобождение и обмен должны состояться до конца 2019 года.

24 декабря адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинская сторона вычеркнула из списков обмена пленными с так называемыми "ЛДНР" трех бывших спецназовцев батальона "Беркут".

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находятся в СИЗО почти пять лет в качестве подозреваемых в преступлениях в деле Майдана.