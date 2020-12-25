Сохранение культурного наследия: памятник архитектуры в центре Харькова восстановят

Харьковский окружной административный суд вынес решение по иску прокуратуры о восстановлении памятника архитектуры, расположенного по улице Гоголя, 2.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, в Харькове по данному адресу расположен дом, который является памятником архитектуры и градостроительства местного значения.

Ранее, летом 2020 владелец мансардных помещений - общество с ограниченной ответственностью, начало строительные работы в доме под видом капитального ремонта.

Однако, по данным правоохранителей, фактически проводилась реконструкция дома в виде надстройки дополнительных этажей.

«Указанные действия противоречат Закону Украины «Об охране культурного наследия», которым запрещено изменять памятники культурного наследия, и предусмотрены обязанности собственника при использовании памятника обеспечивать сохранение ее подлинности, пространственной композиции, а также элементов оборудования, устройства, отделки и т.

Кроме того, строительство осуществлялось без письменных разрешений уполномоченных органов охраны культурного наследия и ГАСК», - отметили в прокуратуре, добавив, что это и стало основанием для направления местной прокуратурой соответствующего иска в суд.

Решение суда пока не вступило в силу, поскольку не истек срок на его апелляционное обжалование.