Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом

27 марта 2020 г. 15:51
Источник: Левый берег
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Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России. По возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем ему диагностировали пневмонию.

Сейчас, по данным немецких СМИ, состояние музыканта улучшилось, опасности для его жизни нет.

Напомним, 22 марта власти Германии договорились ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса.

 

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