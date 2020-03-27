Солист группы Rammstein госпитализирован с коронавирусом

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеман помещен в отделение интенсивной терапии одной из берлинских больниц в связи с осложнениями от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкое издание Bild.

Отмечается, что 57-летний исполнитель на прошлой неделе гастролировал в России. По возвращении у него был выявлен SARS-CoV-2, а затем ему диагностировали пневмонию.

Сейчас, по данным немецких СМИ, состояние музыканта улучшилось, опасности для его жизни нет.

Напомним, 22 марта власти Германии договорились ужесточить карантинные меры из-за эпидемии коронавируса.