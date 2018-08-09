Солнечное затмение 11 августа: чего ждать и чего нельзя делать

Солнечное затмение, которое состоится 11 августа, станет последним в «коридоре» летних затмений нынешнего года. Астрологи называют его одним из самых влиятельных небесных явлений последнего времени.

Специалисты отмечают, что затмения влияют на человека в течение двух недель: в течение семи дней до явления, а также семь дней после него.

Астрологи признают, что этот период может быть судьбоносным: он идеально подходит для разрыва с прошлым, отказа от вредных привычек, изменения духовного состояния и перенастройки личности на реализацию своих устремлений.

Рекомендуется избавляться от негативных черт характера и нежелательных «токсичных» людей в своем окружении.

Любые важные события в жизни человека, которые происходят в этот период, не случайны и могут иметь фатальный характер.

По мнению астрологов, в период затмения не рекомендуется:

– делать дорогие покупки и подарки;

– принимать важные, необратимые решения;

– проводить серьезные медицинские процедуры и операции;

– путешествовать и заводить знакомства;

– поддаваться негативным эмоциям;

– проводить церемонии бракосочетания.

В день солнечного затмения 11 августа желательно беречь себя от стресса, не садиться за руль, воздержаться от алкоголя и курения.

Лучше потратить время на спокойный отдых или неспешную уборку дома. Астрологи, в то же время, предупреждают, что солнечное затмение оказывает на человека влияние вне зависимости от того, наблюдал он его, или нет.

Врачи предупреждают, что у уязвимых категорий населения солнечное затмение может спровоцировать проблемы с физическим здоровьем. В частности – головные боли, скачки давления, понижение иммунитета и обострение хронических заболеваний.

Чтобы избежать осложнений, рекомендуется хорошо спать, избегать излишней активности и по возможности принимать контрастный душ. За несколько недель до затмения желательно пройти медицинское обследование, а при наличии хронических заболеваний – лишний раз проконсультироваться у врача.

С солнечным затмением связан целый ряд поверий, имеющих как негативное, так и позитивное значение для человека.

– День затмения считается хорошим временем для оказания помощи или подачи милостыни нуждающимся. Помощь ближнему в этот день будет вознаграждена с лихвой;

– если в день затмения разлить воду или попасть под дождь, то в жизни человека скоро наступят большие положительные перемены;

– сломать в день затмения каблук или подвернуть ногу – негативный знак, предупреждающий о том, что человек ступил на неверный путь;

– по старым народным поверим, в момент затмения лучше закрывать и занавесить окна, чтобы не попасть под влияние «дурного солнца»;

– для влюбленных существует традиция делать в день затмения предложения руки и сердца, когда солнечный диск превращается в «кольцо». Считается, что девушка не может ответить на это предложение отрицательно;

– если день затмения совпал с днем рождения человека (даже с разницей в два-три дня), то в ближайшее время его ждут серьезные перемены в жизни, которые могут иметь как позитивный, так и негативный характер.