 

Сообщение о заминировании вузов оказалось шуткой

22 октября 2019 г. 15:33
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Как сообщили в отделе коммуникации ГУ НП в Харьковской области, всего специалисты обследовали более 9000 кв. метров помещений и 3000 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 530 человек, никаких взрывчатых веществ не обнаружено.

22 октября в полицию поступило сообщение о закладке взрывчатки в университетах на площади Конституции, проспекте Науки, улицы Алчевских и жилом доме на улице Архитекторов.

По адресам выезжали следственно-оперативные группы Шевченковского и Киевского отделов полиции, специалисты взрывотехнического управления. Информация зарегистрирована в соответствующих отделах полиции. 

Полицией принимаются меры, направленные на установление и задержание лица, сделавшего ложное сообщение. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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