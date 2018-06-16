Сообщения о минировании бизнес-центров поступают с территории РФ - Князев

Об этом заявил во время брифинга в Харькове глава Национальной полиции Украины Сергей Князев. Князев отметил:

Вони йдуть з території Російської Федерації. Наша кіберполіція встановила достеменно місцезнаходження цих так званих "мінерів". Ми порушили ряд кримінальних проваджень. Але ефективний результат буде тоді, коли ми зможемо притягнуть цих осіб, які знаходяться за кордоном до кримінальної відповідальності.

Напомним, в течение нескольких недель почти каждый день неизвестные сообщают о взрывчатке в развлекательных заведениях и бизнес-центрах в Харькове и во Львове. В частности, лже-минеры сообщали о взрывных устройствах в офисных зданиях в Харькове по 5 адресам.