Соревнование среди клубов юных пожарных открыла команда из Николаевской области

Право открыть состязания поднятием флага под сопровождения гимна предоставляется команде из Николаевской области - ставшей чемпионом в прошлом году. Сегодня ребята также надеется на призовое место.

Антко Александр, участник команды из Николаевской обл.

Я представляю команды Николаевской области и мы приехали в составе восьми человек: трое - младшей группы, трое средней и двое старшей. Мы готовились к этим соревнованиям, тренировались, настраивались и мы надеемся, что мы займем хорошее место

Не мене решительно настроены представители из других регионов. К примеру, Олег вместе с друзьями приехал бороться за первенство из Ивана-Франковска.

Олег Козубаль, участник из Ивана-Франковской обл.

Нас на змагання приїхало девя'ять чоловік. Всі настроїні, всі готові, пройшли тренувальний збір. Готові йти до перемоги. Є призери чемпіонату Украіни, є у нас і призери чемпіонату світу. Готові, думаємо, що на цих змагання ми займемо перше місце

После официальной части одиночные и командные старты. В трехдневную программу состязаний включены задачи с которыми на практике сталкиваются сотрудники подразделений государственной службы по черезвычайным ситуациям.

Александр Волобуев, нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.

Прибыло 16 команд практически со всей Украины. Не приехали с Луганска, Донецка и ряд команд с центральной Украины потому что там вы видели какие стихийные катаклизмы произошли в связи с этим они отменили свой приезд. В каждой команде три возрастные группы. Будут проводиться соревнования по стометровой полосе, преодоление стометровой полосы с препятствиями, по штурмовой лестнице, эстафете и боевому развертыванию

В каждой области, поясняет Александр Волобуев, есть клубы юных пожарных, куда с восьми лет начинает ходить детвора. Там они укрепляют свою физическую силу и выносливость, узнают о работе спасателей, а затем пробуют себя в подобных состязаниях. В этом году наряду с мальчишками, впервые, приняли участие и девочки. Одна из ключевых задач подобных мероприятий, добавляет ректор университета гражданской защиты Владимир Садковой, под эгидой которого и проходят эстафеты, прививание здорового образа жизни, воспитание дисциплины и повод познакомить подростков, которые после школы станут курсантами с работой настоящих спасателей

Владимир Садковой, ректор НУГЗУ

Мы в этом году делаем небольшой набор в районе 200 человек. На сегодняшний день поступили особові справи, т.е. личные дела абитуриентов, 2,5-3 человека на место. Поэтому это уже говорит о желании идти на обучение. Обыватели когда, некоторые, говорят та вот слабые... ничего подобного. Эрудированные ребята, подготовленные, физически здоровые ребята. )

Кто из ребят покажет наилучшие результаты и в какие регионы Украины уедут медали и кубки за занятые призовые места, в состязаниях юных спасателей, станет известно уже в пятницу.