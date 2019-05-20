Соревнования для сильных духом. В Харькове прошли "Игры Героев"

Ноги Дмитрий Котов потерял в декабре 16-го. Служил в саперном взводе, во время выполнения боевого задания в Троицком подорвался на мине. На «Игры героев» в Харьков приехал из Киева. Говорит, хочет стать примером для других.

Дмитро Котов, участник соревнований:

Себе я вже давно перевірив. Це щоб надихнути хлопців, які попали в таку ж ситуацію, як я. Потрапили після війни на больничну койку, щоб вони бистріше реабілітувалися. Для них я це роблю.

Дмитрий уже стал примером для своей подруги Ольги. Она - волонтер. Познакомились на фронте, когда женщина возила помощь воинам на передовую. Теперь пришла, чтобы поддержать друга на соревнованиях.

Ольга Рубцова, волонтер:

Дмитро потрапив з пораненням десь 26 або 27 грудня 16-го року. А через місяць потрапила я в лікарню. І в мене був також довгий період, дві операції, майже рік лікування. Він завжди для мене був прикладом.

Основа "Игр Героев" - кросфит. Комплекс упражнений, требующих выносливости и силы. Выполнить их надо за минимальное время. Судьи тщательно следят не только за скоростью, но и за техникой.

15 участников - ветеранов войны из разных уголков Украины соревнуются в трех категориях. В каждой - 3 призовых места. Спорт, подчеркивают организаторы, заменяет им лекарства. Главная задача «Игр Героев», рассказывают организаторы, это реабилитация, которую получают бойцы.

Александр Гончаров, со-организатор «Ігр Героев» в Харкове:

Профессионалы – это те ребята, которые уже занимаись, уже вышли на достаточно высокий профессиональный уровень. Они участвуют в международных соревнованиях такого плана, занимают призовые места, что является неожиданностью для других стран, которые уже 20 лет участвуют в этих категориях. И, также есть ребята, которые только стали на протезы или еще не стали – они на инвалидных колясках, но хотят показать, что они полноценные.

Всеукраинские соревнования среди ветеранов с инвалидностью проводятся в течение года в разных городах страны. Лучшие проходят в финал, который состоится в Киеве.