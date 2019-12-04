Соревнования легенд автоспорта. В Харькове пройдут зимние гонки лучших пилотов страны

Ледовый слалом, трасса длиной почти километр и лучшие автомобилисты Украины. Уже в январе гонщики проведут зимние соревнования "Кубок Харькова-2020". Организаторы их называют историческими, ведь участниками станут легенды автоспорта. Спортсмены-ветераны съедутся в Харьков из разных уголков Украины. Главными критериями отбора были - чемпионство Украины в одной из дисциплин автоспорта, звание - мастер спорта и возраст - более 60 лет.

Александр Салюк, мастер спорта:

Начальный случай, которые если родится, даст возможность этим людям иногда собираться, видеться, встречаться, повспоминать молодость. Еще и в таком проекте, когда можно еще погазовать. проект, в-принципе, не для того, чтобы бороться за секунды и гнаться за медалями. Это больше шоу. Это встреча больших людей Украины, которые получат возможность увидеться.

Свое участие уже подтвердили 20 ветеранов автоспорта, подчеркивают организаторы соревнований. Уже определились с местом проведения, дате и автомобилями, которыми будут руководить известные спортсмены.

Николай Чмых, со-организатор соревнований:

ВАЗ - 2108, спортивной спецификации, зачетный класс, группа 8С. Спортивная коробка передач. Вот такие автомобили. Они в этом году проездили сезон в Чемпионате по автомобильному кроссу. Это такая есть отдельная зачетная группа.

Коррективы в соревнования может внести погода. Заснеженная трасса и лед станут идеальными условиями для проведения кубка ветеранов. Если температура на улице будет плюсовой и дождливой, говорят спортсмены, правила поменяют.

Алексей Беседин, со-организатор соревнований:

Мы должны провести зимний гонки, поэтому мы назначили её на самые объективные даты. Когда у нас должен быть мороз, или тогда, или через неделю, или через две. Есть запас, но мы просто не могли по-другому, потому что на асфальте и на гравии, поэтому нам надо провести именно зимнюю гонку.



Валентин Мартышко, мастер спорта:

Основные изменения может внести погода. От погоды, сами понимаете, не будет погоды, льда не будет, но у нас есть запасной вариант. Мы сделали трассу грунтовую. На грунте можно будет проводить что-то наподобие трека, полу-кросс, полу-трек.

Машстабные соревнования легенд украинского автоспорта запланировали на 25 января. Трасса - большой автодром возле аэропорта. Организаторы уверяют, что мест для болельщиков, которые хотят увидеть яркое автомобильное шоу, будет достаточно.