Соревнования внедорожников под Харьковом. В Змиеве прошел 3й этап чемпионата Украины «Бурелом Трофи».

Соревнования внедорожников под Харьковом. На выходных любители бездорожья проверяли свои автомобили на прочность - в Змиеве прошел 3й этап чемпионата Украины «Бурелом Трофи».

Болота и крутые овраги - участники всеукраинского чемпионата по трофи рейду готовы ко всему. Зарегистрированы 56 экипажей. Это стандартные автомобили, квадроциклы и так называемые самострои - машины, в которых от оригинальных остается немного - мотор и, возможно, часть рамы. Все - ради легкости в преодолении препятствий.

Евгений Рахмайлов, участник (Киев)

Для своей машины я ставил задачу, чтоб она могла валить деревья, рубить кусты, она большая, широкая, ей надо выдерживать это все, у нас наварены каркасы безопасности.

Подготовка к каждому соревнованию длится не одну неделю - просто поменять резину недостаточно.

Александр Сафрунков, участник (Днепр)

Мы разбираем полностью машину, мы так ездим, что она у нас не доезжает от одних соревнований до других. Всю ходовую перебираем, меняем масла.

Участников предупреждают о безопасности и в общих чертах рассказывают о специфике именно этой гонки.

Василий Рахмайлов, участник (Киев)

Долгий период не было дождей, у нас будет больше точек связанных с триалом, на высотах, т.е. болота будет меньше ))

Для каждой категории организаторы подготовили по несколько десятков точек. Экипажи получают координаты.

Андрей Данилко, организатор соревнований

Ставили точки доездные, но интересные. Рисовали таким образом, чтоб экипаж, который приехал брать точку, он мог подумать. То есть по сути ее видно с дороги, с обычной дороги, но чтоб ее взять нужно очень хорошо подумать.

Владислав Мельников, участник (Харьков)

Точки сложные, лебедиться сложно, выворачивать, вообще нереально. Мы там пропилили точку – два часа пилили только деревья, чтоб к ней подъехать. Интересные но сложные точки.

Не все выдерживают нагрузки, и первый участники на время сходит с дистанции. На сложном участке сразу же появляются конкуренты.

Всего на гонку отведено 12 часов. Побеждает тот, кто потратит на свой маршрут меньше времени.