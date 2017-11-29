Сорок дней после трагедии в Харькове: на Сумской прошел жалобный молебен

Через сорок дней после трагедии на улице Сумской, на месте кровавой аварии собрались священники. Заупокойное служение проводит епископ УПЦ КП Митрофан. Рядом со служителями - римско-католические священники и несколько горожан, которые держат свечи.

Священники говорят - литургию решили отслужить на месте гибели, чтобы еще раз напомнить об опасности, которая может поджидать на каждом шагу.

Митрофан, епископ Харьковский, Богодуховский УПЦ КП

Іменно символічно в сороковий день ми прийшли сюди помолитися на цьому місці де сталася ця подія. І навіть хто проходячи, проїжджаючи, щоб спіймав себе на думці, шо треба обережніше себе вести.

Отец Григорий, настоятель римско-католического кафедрального собора Успения пресвятой девы Марии

Напевно ті, що загинули були православними, але Бог нас не ділить на католиків та православних, а розділити біль тих, хто страждав та страждає з приводу смерті – це наш є обов’язок.

Инициаторами траурного молебена под открытым небом стали харьковчане. Они пришли на место гибели шестерых людей, чтобы еще раз почтить их пам'ять.

Сергей Быстров, харьковчанин

Ну, это страшная трагедия для нашего города, в тот момент, когда это все случилось, очень многие жаждали, как-то наказать, и очень мало, кто задумывался чтобы помочь. Что бы это не забылось, что бы это каждый из нас должен задуматься, что на месте как пешеходов, так и водителей можем оказаться мы.

После панихиды горожане поставили свечи и возложили цветы к месту трагедии. Сейчас в больнице остается еще одна пострадавшая в результате кровавой аварии, другие проходят лечение дома.

