Сороки напали на раненного сыча, но люди спасли птицу

Беспомощный сыч, упавший с дерева, остался один на один с воронами, которые напали на него на рассвете. Птицу спасли супруги, которые именно в это время возвращались домой. Юля и Владислав прогнали наглецов и позвонили зоозащитникам.

Юлия Сумар, спасительница птицы:

Мы были у друга на дне рождения и утром возвращались домой на такси. Вот вышли и возле дома его увидели. Мы живем на Холодной горе, у нас часто совы появляются во дворе, но они всегда сами улетали, а этот сидел и не шевелился. Я думаю, что днем они не летают, поэтому он не мог взлететь, но, тем не менее, он даже не реагировал на то, что его птицы клевали. Мы его руками не трогали. Мы оградили его картоном, чтобы птицы на него не нападали и стояли, ждали службу спасения.

Напуганного сычика отвезли в ветклинику. Там его уже несколько дней лечат и ухаживают за ним. Специалисты говорят, что птице около двух лет – его назвали Хедвигом.

Николай Келебирда, ветеринар:

При осмотре мы обнаружили многочисленные ушибы мягких тканей и травмы. Мы оказали ему первую необходимую шоковую помощь. Витаминную терапию, всё остальное. На следующий день птица начала кушать, сейчас она уже находится в удовлетворительном состоянии.

Сначала птица считала людей своими врагами, постоянно клевалась и пыталась убежать. Но потом привыкла: уже дает себя гладить и чесать спинку, закидывая от удовольствия голову. Сейчас она охотно поедает вкусненькое из рук ветеринаров.

Николай Келебирда, ветеринар:

Вначале он, конечно, боялся и не воспринимал, но потом, когда понял, что его кормят, он уже с большим удовольствием ел, выхватывал эти куски мяса, сердечки, печеночку.

Через несколько дней птицу отпустят полетать в большом помещении, чтобы убедиться, что сыч полностью выздоровел. А потом крылатого выпустят в естественную среду.