Сорта - классические и социальные, оборудование - уникальное. Пекари рассказали о производстве качественного хлеба

04 февраля 2019 г. 17:21
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От мягкого и душистого классического батона "Слобожанский" до ржаного хлеба с изюмом и социальных сортов. На "Салтовском хлебзаводе" ежедневно выпекают хлебобулочные изделия на уникальном оборудовании, которое постоянно модернизируют. Ингридиенты - натуральные, вкус - неизменный уже больше 10 лет.

Наталья Ольшанская, инженер-технолог:

Технология очень много лет у нас практически не меняется. мы не используем никаких улучшителей, никаких добавок, разрыхлителей и не используем прессованных дрожжей. Мы производим хлеб на молочно-кислых заквасках. У нас используется уникальное оборудование, аналогов которому нет в Украине.

Выпекают хлеб ежедневно около 8 часов. Процесс длительный, говорят технологи, чтобы он был ароматным и вкусным. Над созданием хлебобулочных изделий от "Салтовского хлебзавода" работают опытные профессионалы.

Елена Билоус, начальник производства ООО "Салтовский хлебзавод":

На производстве выпускается продукция очень высокого качества. Такие как батоны «Слобожанский», «Дорожный», «Молочный», «Нарезной», севастопольская плетенка, хлеба высших и первых сортов.

Пекари также работают и над созданием новых хлебобулочных-изделий. Для этого постоянно отслеживают, какие позиции покупателям нравятся больше.

Видео: 

Пекари рассказали о производстве качественного хлеба - 04.02.2019

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