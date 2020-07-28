Составлен список самых распространенных причин смерти в разных странах мира

28 июля 2020 г. 14:30
Источник: УНИАН
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Национальный совет безопасности США опубликовал очередную мировую статистику смертей за год, подсчитав, какая причина смерти самая популярная в каждой стране. Эта статистика примерно одинакова уже длительное время. Пандемии коронавируса в этом году, по предварительным подсчетам, не удалось изменить общую картину, передает medikforum.

Как выяснилось, самая популярная причина смерти в мире, в том числе в Украине, Европе, США, Канаде, Австралии и большей части Южной Америки — ишемическая болезнь сердца и все заболевания сердечно-сосудистой системы. В Китае население часто умирает от инсультов, в Мексике — от диабета, а в Перу — от пневмонии.

Жители стран, расположенных в Южной и части Центральной Африки чаще всего становятся жертвами СПИДа; в Анголе, Конго, Камеруне — туберкулеза; в Кении — заболеваний, связанных с расстройством пищеварения. В Сомали, Уганде, Чаде, Нигере, Нигерии и Бенине свирепствуют грипп и пневмония.

Исключением из общих правил сейчас является Сирия, где основной причиной смертности населения является гибель из-за военных действий.
 

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