 

Состоялись первые боевые стрельбы будущих курсантов Академии Нацгвардии

19 августа 2019 г. 10:24
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На Харьковщине прошли первые боевые стрельбы будущих курсантов Академии Нацгвардии.

Как сообщили в отделе международных связей, информации и коммуникации НА НГУ, третья неделя подготовки была посвящена именно практическим занятиям, поскольку огневая подготовка - это одна из дисциплин, которая требует от военнослужащих надлежащих теоретических знаний и практических навыков, отработанных до автоматизма. 

Будущие курсанты уже ознакомились с тактико-техническими характеристиками автомата Калашникова, с порядком его разборки, сборки, а также сдали зачеты по мерам безопасности при обращении с оружием.

В рамках запланированной программы на военном стрельбище с будущими первокурсниками прошли первые боевые стрельбы. 

Ребята выполняли первое и второе упражнения начальных стрельб из 5,45-мм автомата Калашникова.

«Первые боевые стрельбы - один из самых ответственных моментов первичной военной подготовки. В этот день курсанты не просто почувствовали, что значит держать боевое оружие в руках, а сделали еще более важный шаг в своей жизни - повзрослели. В общем, я результатам подготовки и стрельбы в этом году доволен. Надеюсь, в дальнейшем с каждым годом обучения их знания и результаты будут только расти», - отметил заместитель начальника кафедры огневой подготовки полковник Владимир Афанасьев.

Стоит отметить, что преподаватели не только контролировали ход проведения стрельб, но и оказывали помощь и давали рекомендации будущим первокурсникам по избранию правильной и безопасной стойки для стрельбы и удержания оружия.

«Сегодня был первый раз, когда мне пришлось пострелять. Конечно, немного страшно. Однако, оказавшись напротив мишени, один на один с оружием, начинаешь вести себя совершенно иначе. Дрожь отступает, зато появляется чувство ответственности и полной собранности», - рассказал будущий первокурсник Денис Заяц.

Впереди у ребят еще неделю учений в полевых условиях и трехдневный полевой поход, который станет финишной прямой первичной военной подготовки будущих курсантов Академии Нацгвардии.

 

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