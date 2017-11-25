Состояние основателя Amazon после «Черной пятницы» превысило 100 миллиардов долларов

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса в "Черную пятницу" превысило 100 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg. Акции компании выросли на 2% на фоне распродаж "Черной пятницы".

Как отмечает издание, акции Amazon выросли на 2% на фоне распродаж, а за последний год акции компании выросли в цене на 18,4%. Отмечается, что состояние Безоса выросло на 2,4 миллиарда долларов и оценивается в 100,3 миллиарда долларов.

Как сообщалось, со 2 по 4 мая Безос продал миллион акций Amazon стоимостью от 935 до 950 долларов за каждую. Он до сих пор владеет 79,9 миллионами (17%) акций компании. В 2015 году доля Безоса составляла 83 миллиона акций.

Безос стал первым человеком с 1999 года, чье состояние превысило 100 миллиардов долларов. Ранее это удалось Биллу Гейтсу.

За последний год состояние Безоса увеличилось на 32 миллиарда долларов.