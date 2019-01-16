Состояние раненого в Харькове полицейского тяжелое - врачи

Офицер департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины, который получил огнестрельные ранения сегодня утром при нападении на него неизвестными, находится в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил заместитель главного врача больницы скорой и неотложной помощи Андрей Козаченко.

«Он на искусственной вентиляции легких, поэтому он не в сознании. Это тяжелые травмы. По классификации судэксперта, это травмы, которые могут привести к смерти», - сказал Козаченко.

По его словам, врачи еще продолжают оперировать полицейского.

«Уже около двух часов, и я думаю, что еще столько же им нужно провести в операционной. Нейрохирурги, челюстно-лицевые хирурги и общие хирурги закончили свою часть. Еще продолжается операция, не хочется сглазить", - сказал медик.

Напомним, сегодня утром на ул. Краснодарская в Харькове двое неизвестных в черных масках напали на офицера департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Злоумышленники ранили из оружия полицейского в голову и шею, после чего скрылись на темно-синем автомобиле Daewoo Lanos в неизвестном направлении.

Введен план-перехват, полицейские разыскивают преступников, а также возможных очевидцев происшествия.

По словам замглавы Нацполиции Украины, правоохранителям известно имя заказчика нападения на полицейского.