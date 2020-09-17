Состояние здоровья Геннадия Кернеса – не повод сниматься с выборов, - горсовет (видео)

17 сентября 2020 г. 12:32
Автор: Марина Николаева
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Состояние здоровья Геннадия Кернеса – не повод сниматься с выборов, сообщил директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью в Харьковском городском совете Юрий Сидоренко.

«Его состояние - не повод сниматься с выборов, он является единственным кандидатом от блока «Успешный Харьков», - сказал он на брифинге, посвященном состоянию здоровья харьковского мэра из-за его заболевания коронавирусом и его транспортировке на лечение в Германию накануне.

Как отметил Сидоренко, регистрация кандидатом на выборы не предполагает личного участия мэра и других кандидатов на выборы в партии даже не рассматривают.

 

Напомним, мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили в клинику Шарите в Германии.

Ранее сообщалось, что Кернес с 10 сентября находится на больничном. 15 сентября в горсовете официально подтвердили, что Кернес заболел коронавирусом.

Полномочия городского головы исполняет секретарь Харьковского горсовета Александр Новак. 

Видео: 

Брифинг по состоянию здоровья Кернеса. Трансляция в тестовом режиме

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