Сотни масок в день и обеды с социальной дистанцией. Как будут работать школы?

Смена масок каждые три часа для учителей, дистанция для школьников в столовой и разное время начала уроков. Школы получили указания от правительства, как работать в условиях карантина. На выполнение некоторых не знают, где брать деньги, остальные - воплощают собственными усилиями.

Около часа, посчитала медсестра Наталья, надо будет, чтобы измерить температуру всем сотрудникам школы. Самочувствием детей прежде всего должны поинтересоваться учителя.

НАТАЛЬЯ ВИННИЧЕНКО, медсестра

Якщо дитина буде на шось скаржитись, або буде в неї насморк, тоді вже будем приймати якісь міри

Температурный контроль - среди указаний, которые два министерства - образовательное и здравоохранения - прислали в школы.

Прочитав, говорит директор одиннадцатой школы, схватились за голову. Предлагают, чтобы учителя меняли маски каждые три часа, в туалетах постоянно были бумажные полотенца и санитайзеры. За какие деньги все это покупать, непонятно. Поэтому ждут помощи из городского бюджета.

СВЕТЛАНА ПРОЦЕНКО, директор школы №11 (Харьков)

Це щонайменше 150 масок в день на співробітника. Тому що менше ніж 50 у нас не буває у закладі. Тобто, якшо отак зважити, то це достатньо суттєві суми. А ми розумімо, що це треба І рідке мило, І якщо, звичайно, краще буде, якщо це будуть сушарки для рук

Пока школы готовятся к работе в новых условиях, дни до начала занятий считают в многодетной семье Мащенко

АЛЁНА МАЩЕНКО, мама школьницы

Во-первых, компьютер, у нас четверо детей, все занимаются примерно в одно время.Четыре компьютера надо иметь. Оказалось, такой возможности у нас нет

ДАША МАЩЕНКО, школьница

По zoom тяжело общаться, может что-то заглючить, не сработать, можно что-то не понять. А так можно поднять руку, спросить, еще раз объяснят

А вот мама Тихона и Иоанна, посоветовавшись с сыновьями, выбрала для них дистанционное обучение. Вспоминает, когда начался карантин, стала больше внимания уделять обучению детей. В итоге поняла: это для их семьи удобнее, и перевела старшего сына из коммунальной в частную дистанционную школу

ЕКАТЕРИНА СВЯТЕЦ, мама школьников

Мы сделали свой график, который нам больше подходил, чем тот, который привычный в школе. Плюс, я увидела, задания, которые даются, не совсем устраивают меня своим уровнем. Мы могли делать больше, интересней, лучше

Учиться дома или в школе, уверен педиатр Андрей Пеньков, никак не повлияет на огромные, как сейчас, темпы распространению KOVID 19. Власть, говорит врач, упустила самое главное - информационную компанию. Когда людям надо было объяснить, зачем все эти ограничения. А сейчас спасать ситуацию указаниями - бесполезно.

АНДРЕЙ ПЕНЬКОВ, педиатр

Мы, по идее, должны были бы, и всё общество, за эти полгода изменить модель поведения взрослых, которые бы служили примером для детей. Но мы видим, что до сих пор много кто не верит в существование коронавируса. Это значит, дома никто не обсуждает, как дети себя должны вести

В школах признают: соблюсти указания чиновников иногда невозможно. К примеру, как обеспечить социальную дистанцию в классе, где тридцать учеников. Но всё, что могут, делают.

Самому многочисленному классу, где около сорока учеников, собираются отдать для занятий актовый зал. В столовой изменят график питания. Хотя тогда с горячими обедами останутся только ученики младших классов. И готовятся к смешанной системе обучения. Когда средняя и старшая школа будет учиться несколько дней в неделю в школе, остальные – дома.