 

Сотрудникам "Барабашово" поступают угрозы – администрация

03 сентября 2019 г. 13:10
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Сотрудникам харьковского ТЦ "Барабашово" массово поступают угрозы физической расправы. Об этом сообщили в заявлении администрации торгового центра. 

Как сказано в заявлении, злоумышленники требуют, чтобы работники ТЦ не реагировали на откровенно противоправные действия так называемых "инициативных групп" и радикальных организаций. Угрозы поступают через электронные средства связи: сообщения в мессенджерах, электронную почту, открытые паблики. Сообщения анонимно направляются с неизвестных получателям номеров телефонов. В администрация "Барабашово" сообщили, что уже усилены меры по обеспечению безопасности сотрудников.

Все материалы будут переданы в органы Национальной полиции.

"Угрозы и шантаж – единственное, что осталось нашим оппонентам. Все остальные попытки противозаконных действий со стороны так называемых "инициативных групп" провалились. Мы ждем незамедлительной реакции правоохранителей. Угрозы личной безопасности людей не могут остаться безнаказанными", - подчеркнуто в заявлении.

 

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