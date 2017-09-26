Сотрудников полиции аэропорта "Харьков", подозреваемых в получении взятки, отстранили от должностей - Бех

Руководство и сотрудников отделения полиции в международном аэропорту "Харьков", которые подозреваются в получении неправомерной выгоды отстранили от занимаемых ранее должностей. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Харьковской области Олег Бех.

"Всех от должностей отстранили. Прокуратура ведет расследование. И в ближайшее время, сейчас исполняет обязанности, один из заместителей аэропорта,примем решение по кадровым перестановкам. Я думаю, это вопрос нескольких дней," - отметил Бех.

Напомним, в августе 2017-го, по информации прокуратуры области, стало известно, что сотрудниками отделения полиции в аэропорту "Харьков" организовали схему систематического вымогательства и получения средств от иностранцев.В облпрокуратуре сообщили - правоохранители требовали и получали от граждан Турции, которые прилетали в качестве туристов в г. Харьков, средства за беспрепятственное пересечение границы и пребывания на территории Украины. В случае неуплаты обещали" проблемы "в виде углубленных и длительных осмотров. По предварительным данным, по этой схеме правоохранители работали более полугода.