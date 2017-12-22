Совет правосудия освободил от должности председательствующего судью по делу экс-мэра Славянска Штепы

22 декабря 2017 г. 11:56
Источник: УНИАН
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Судья Ленинского райсуда Харькова Сергей Скляренко, который в ноябре был назначен председательствующим по делу экс-мэра Славянска (Донецкая обл.) Нели Штепы, освобожден от должности решением Высшего совета правосудия. Об этом  сообщили в пресс-службе Высшего совета правосудия.

По данным пресс-службы, 21 декабря ВСП принял решение об увольнении семерых судей, среди которых и Скляренко. Все судьи уволены «в связи с подачей заявлений об отставке, об увольнении по собственному желанию и в связи с неспособностью выполнять полномочия по состоянию здоровья».

Информацию об увольнении Скляренко подтвердил на своей странице в Facebook и адвокат Штепы Александр Тананакин.

 «Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Ленинского районного суда г. Харькова Сергея Скляренко - пятого по счету председательствующего по делу Нелли Штепы», - написал он.

Скляренко в ноябре заменил предыдущего судью по делу Штепы Виктора Викторова, который 7 ноября ушел в декретный отпуск.

На заседании 15 ноября Скляренко заявил самоотвод, который удовлетворен не был.

19 декабря заседание райсуда не состоялось.

По информации защиты Штепы, она заявила, что в помещении суда им грозит опасность и отказалась заходить в здание. Следующее заседание назначено на 9 января.

Как известно, экс-мэра Славянска Донецкой области Неля Штепа обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины.

20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.
 

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