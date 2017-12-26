Советы по правильной диагностике двигателя от специалистов Bosch Car Service®

Силовой агрегат в автомобиле — самый важный и сложный узел. Его трудно полностью вывести из строя одномоментно, но сильно сократить ресурс — довольно легко. Чтобы предотвратить серьезную неисправность, при первых малейших подозрениях или всплывающих ошибках нужно записаться на диагностику силового агрегата. Подобрать ближайшую СТО сети «Бош Авто Сервис» c услугой диагностика двигателя можно на сайте https://www.boschcarservice.com/ua/ru.

Выбираем время для проведения диагностики мотора

Современные автомобилисты знают, что главный признак серьезного отклонения в работе двигателя — это вспыхнувшая лампочка индикатора Check Engine на щитке приборов. В таком случае нельзя откладывать визит на сертифицированную СТО сети «Бош Автосервис». Но есть и другие, пусть не самые заметные, маркеры неисправностей двигателя. Если сильно затруднен пуск двигателя или мотор вообще не завелся; обороты коленчатого вала «плавают» или сильно опускаются на холостом ходу и под нагрузкой; в работе мотора наблюдаются посторонние шумы; заметно возрос расход топлива; пропадает мощность, тяга на ходу — вот неполный список фактов, указывающих на грядущие серьезные проблемы.

Опыт инженеров Bosch Car Service говорит нам, что 9 из 10 двигателей даже без внешних признаков неисправностей работают с отклонениями основных параметров. Чтобы сохранить свои средства и уберечься от нежданных проблем, специалисты советуют каждые шесть месяцев проводить профилактический осмотр «сердца» автомобиля. Как правило, он включает компьютерную диагностику и внешний осмотр на предмет видимых течей и повреждений.

Из чего состоит компьютерная диагностика силового агрегата

Современный автомобиль имеет сеть электронных блоков управления, которые контролируют и регулируют работу каждого узла отдельно в четко заданном на заводе-производителе диапазоне параметров. Они регулярно собирают и передают информацию в главный электронный блок управления силовым агрегатом. Если хоть один параметр отклоняется от нормы (из-за некачественного топлива, нарушения температурного режима и пр.), то нарушается работа всего сложного механизма.

Чтобы выявить проблему, мастера-диагносты на фирменных станциях сети «Бош Авто Сервис» подключают к автомобилю мультифункциональный тестер через универсальный разъем (обычно расположенный под капотом или в ногах у водителя) или по беспроводному протоколу Bluetooth, полученная информация передается на компьютер. Если какие-то ошибки выявлены, прибор их расшифровывает, а также подсказывает вероятные пути решения неисправности. За такой диагностикой должна следовать проверка физических параметров силового агрегата. Дело в том, что одна проблема может иметь одновременно несколько первопричин. Когда неисправность устранена, мастер определяет объем выполненных работ и стоимость самой процедуры.

Выполнить компьютерную диагностику двигателя вашего автомобиля готова любая сертифицированная сервисная станция сети «Бош Автосервис». В Украине таких предприятий – более сотни, и они расположены во всех регионах.