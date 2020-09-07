Советы сомелье: как правильно пить саке ®

Самый знаменитый напиток Страны Восходящего Солнца – это саке. Другое его название «рисовая водка» или «рисовое пиво». Несмотря на название, саке отличается от других крепких напитков своей мягкостью и ароматом.

В основе напитка действительно лежит рис. Однако, точный рецепт узнать практически невозможно, ведь он передается из поколения в поколения и является тайной. К тому же, каждый производитель немного изменяет рецепт или технологию, чтобы добавить индивидуальности своему напитку.

Вкус и аромат

Крепость саке не превышает крепость сладкого ликера и варьируется от 13 до 20 градусов. Чем выше градус, тем резче и суше вкус продукта. А количество сахара и степень остроты можно найти на этикетке бутылки. Вкус саке непосредственно связан с сортом используемого при приготовлении риса. И чем меньше он будет отшлифован, тем ярче и насыщеннее будет аромат рисовой водки.

Правила употребления напитка

Употребление саке – это настоящий ритуал. Перед употреблением напиток подогревают до 33-50 градусов, после чего переливают в керамический кувшин, стенки которого удерживают тепло.

Саке – это тот напиток, который употребляется исключительно в дружеской компании. Пить рисовую водку в одиночестве –признак дурного тона. Интересный момент – наливать саке себе в чашку или пиалу запрещено. Это должен делать сосед по столу.

С чем можно употреблять саке

В Японии напиток подают к столу с традиционными блюдами национальной кухни, морепродуктами, легкими закусками, чипсами или орешками. Считается, что рисовая водка совсем не требовательна к подающимся к ней блюдам и закускам. Мягкое саке невысокого градуса прекрасно сочетается с темными сортами шоколада.

Где приобрести напиток

В связи с резким ростом популярности рисовой водки, выбрать оригинал и не нарваться на подделку достаточно сложно. При покупке в розничном магазине обязательно нужно проверить все соответствующие сертификаты соответствия и лицензии.

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