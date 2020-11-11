СOVID-19: как готовятся к приему коронавирусных пациентов в областной клинической больнице

В больницах Украины находится уже более 28 тысяч людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 или с подозрением. Медики отмечают - вирус становится более агрессивным, и количество тяжелых больных растет, поэтому стационарно лечат далеко не всех. Людям с легким течением болезни рекомендуют оставаться дома, быть на связи с семейным врачом и следовать рекомендациям специалистов.

Максим Степанов, министр здравоохранения:

Є підвищення температури і при прийомі жарознижувачих препаратів, того ж парацетамолу, відразу ж знижується температура. Характеризується легкий перебіг сухим кашлем без ознак дихальної недостатності. Що таке недостатність? Це коли є утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів або інколи кровохаркання.

Осложнения со стороны дыхательной системы при COVID-19 обычно развиваются на второй неделе болезни, поэтому в Минздраве рекомендуют семейным врачам активно наблюдать за больными именно в этот период. На Харьковщине к приему пациентов готовятся сразу несколько больниц. В ближайшее время должны открыться две железнодорожные, затем - на очереди госпиталь ветеранов войны и областная клиническая больница. В последней для приема коронавирусных пациентов предусмотрели отдельное отделение. Там сейчас идут ремонтные работы - приводят в порядок палаты, затем установят кровати и будут готовить место для дополнительной цистерны с кислородом. Той, что сейчас (на 6 тонн), отмечают медики, не хватит.

Владимир Ярош, ген. дир. областной клинической больницы:

Порядка до 150 пациентов будут находиться в офтальмологическом корпусе и будут кислородозависимые, мы сейчас готовим место, будет бетонирование площадки и будем брать в аренду 3-тонную кислородную емкость исключительно для обеспечения отдельного корпуса.

В стране из-за пандемии приостановили плановые госпитализации и операции. Но только те, объяснили в Минздраве, отсрочка которых не угрожает здоровью и жизни пациентов. Если это так, к примеру, помощь женщинам с тяжелым течением беременности, роженицам и новорожденным или онкобольным - речь о переносе оперативных вмешательств не будет идти.

В областной клинической больнице сейчас принимают только пациентов, нуждающихся в немедленной помощи, иными словами - ургентных. Таким образом, снижают нагрузку на медперсонал.

Владимир Ярош, ген. дир. областной клинической больницы:

Если стационар у нас рассчитан у нас на 830 коек, то сейчас - чуть меньше 500 заполненность. С одной стороны облегчает. Почему? Потому что есть случаи, когда заболевают сотрудники, мы стараемся им максимально помочь в плане лечения.

С начала пандемии на Харьковщине коронавирусом заболели 672 медики, большинство из них - уже выздоровели. Для 20 болезнь оказалась смертельной. Накануне от осложнений COVID-19 умер заведующий приемным отделением харьковского института общей и неотложной хирургии Борис Бабинкин. Об этом сообщили в соцсетях его коллеги и волонтеры, которые помогают врачам.