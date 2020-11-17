СOVID-19 в Украине: за сутки - почти 12 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 6 786 человек выздоровели, умерли 159 пациентов.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его информации, в частности, коронавирусом заболели 516 детей и 565 медработников.
«Также за минувшие сутки госпитализировали - 1610 человек, летальных случаев – 159, выздоровели – 6786 человек», – написал Степанов на своей странице в Фейсбук.
Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро вторника составило 557 657 человек, от COVID-19 умерли 9 856 заболевших, выздоровели 250 983 человека.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.
Статистика заболеваемости по регионам:
г. Киев - 52642 случая;
Винницкая область - 14 103 случая;
Волынская область - 19 297 случаев;
Днепропетровская область - 22 877 случаев;
Донецкая область - 17 713 случаев;
Житомирская область - 23 447 случаев;
Закарпатская область - 19 826 случаев;
Запорожская область - 20 025 случаев;
Ивано-Франковская область - 28 972 случая;
Киевская область - 25 787 случаев;
Кировоградская область - 3753 случая;
Луганская область - 5215 случаев;
Львовская область - 37 970 случаев;
Николаевская область - 12 998 случаев;
Одесская область - 34 176 случаев;
Полтавская область - 15 884 случая;
Ровенская область - 25 596 случаев;
Сумская область - 18 903 случая;
Тернопольская область - 23 938 случаев;
Харьковская область - 48 586 случаев;
Херсонская область - 7357 случаев;
Хмельницкая область - 23 547 случаев;
Черкасская область - 14 233 случая;
Черновицкая область - 28692 случая;
Черниговская область - 12 120 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.