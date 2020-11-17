СOVID-19 в Украине: за сутки - почти 12 тысяч новых заболевших

В Украине за сутки зафиксировали 11 968 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, 6 786 человек выздоровели, умерли 159 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его информации, в частности, коронавирусом заболели 516 детей и 565 медработников.

«Также за минувшие сутки госпитализировали - 1610 человек, летальных случаев – 159, выздоровели – 6786 человек», – написал Степанов на своей странице в Фейсбук.

Количество инфицированных с начала пандемии в Украине на утро вторника составило 557 657 человек, от COVID-19 умерли 9 856 заболевших, выздоровели 250 983 человека.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (1143), Днепропетровской (808), Одесской (761), Черкасской (755) и Запорожской (734) областях.

Статистика заболеваемости по регионам:

г. Киев - 52642 случая;

Винницкая область - 14 103 случая;

Волынская область - 19 297 случаев;

Днепропетровская область - 22 877 случаев;

Донецкая область - 17 713 случаев;

Житомирская область - 23 447 случаев;

Закарпатская область - 19 826 случаев;

Запорожская область - 20 025 случаев;

Ивано-Франковская область - 28 972 случая;

Киевская область - 25 787 случаев;

Кировоградская область - 3753 случая;

Луганская область - 5215 случаев;

Львовская область - 37 970 случаев;

Николаевская область - 12 998 случаев;

Одесская область - 34 176 случаев;

Полтавская область - 15 884 случая;

Ровенская область - 25 596 случаев;

Сумская область - 18 903 случая;

Тернопольская область - 23 938 случаев;

Харьковская область - 48 586 случаев;

Херсонская область - 7357 случаев;

Хмельницкая область - 23 547 случаев;

Черкасская область - 14 233 случая;

Черновицкая область - 28692 случая;

Черниговская область - 12 120 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.