"СOVID злеет и крепчает": две городские больницы заполнены пациентами. Какие откроют для приема больных следующими?

Более 300 больных в сутки и в-целом - свыше 11 тысяч инфицированных в регионе с начала пандемии. Харьковская область несколько недель не покидает первую тройку лидеров антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19. В областной администрации говорят - в «красную зону» пока весь регион не попадает, только Великобурлукский район. Но прогнозы - неутешительные. Только за 3 дня на Харьковщине умерло 17 человек. Вирус становится агрессивным, говорят чиновники, тем временем, горожане продолжают пренебрегать основными правилами адаптивного карантина.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

На жаль, Харків демонструє антирекорди, Харків вкотре виходить вперед по кількості захворілих. так. У нас друге місто і щільність населення досить велика, тому маємо такі результати. Ми зараз будемо з обласного бюджету виділяти кошти і докупляти апарати, тому що сьогодні на ШВЛ-апаратах знаходиться близько 20 людей в обласній лікарні.

4 аппарата искусственной вентиляции легких сегодня передали харьковским медикам украинские меценаты. Два - областной инфекционке и по одному - в городские медучреждения. Сейчас такие аппараты - на вес золота, отмечают врачи. Ведь все больше людей госпитализируют с тяжелым течением болезни. В опорных больницах города Харькова, 13-й и 17-й, заполнены все места, которые предусматривались для пациентов с COVІD. Свободные кровати остались только в роддоме №2 - для инфицированных СOVID-19 беременных и рожениц.

Алла Бобейко, главный врач КНП «Городская клиническая больница № 13»:

Каждый день есть поступление средств защиты, поступает оборудование, на это нужны такие колоссальные средства, потому что, как видите, вирус распространяется в объемах. И увеличивается его поведение по агрессивности. СOVID зліє, СOVID крепчає? і ми повинні усі разом, і кожна людина, берегтись.

В 17-й создадут дополнительные 40 койко-мест для больных СOVID-19. Кроме того, для приема инфицированных планируют открыть 25-ю и 18-ю больницу, сообщили чиновники. На данный момент, городским больницам нужны специалисты - анестезиологи и терапевты. Кроме того, к новым койко-местам следует подвести кислород. В мэрии и областной администрации обратились к правительству, чтобы упростить тендерную процедуру закупок оборудования для проведения кислородных трасс. Ведь пока решения этих вопросов занимает не менее месяца.

Юрий Сороколат, дир. Департамента здравоохранения городского совета:

Мы готовы на сегодняшний день на территории 25-й больницы. Отдельно стоящий корпус, где возможно развернуть, где-то в пределах 120-150 коек дополнительных. Сейчас нам надо сделать там дополнительные работы по кислородоразведению. Для того, чтобы можно было все это сделать, на территории 18-й больницы на 50 коек мы тоже планируем открыть отделение.

Алексей Кучер, глава ХОГА:

Поки ми тут, має зустріч мій профільний заступник, Тарас Пастух, з міністром охорони здоров'я. Ми телефонували, він зараз його приймає, обговорюємо нагальні питання якраз на рівні міністерства, тому що багато перепон щодо вирішення питань якраз по нормативних актах.

Чтобы уменьшить нагрузку на больницы, в медучреждения сейчас забирают только пациентов, требующих круглосуточного присмотра специалистов. Остальные больные - пытаются преодолеть недуг дома.

В Харькове, по информации департамента здравоохранения горсовета, на амбулаторном лечении - 1800 человек, из них около 6 сотен - с пневмониями.