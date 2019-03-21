Современная медицинская техника, реанимационные и операционные вместо устаревшего оборудования: в Харькове продолжается ремонт диспансера радиационной защиты

21 марта 2019 г. 18:11
Автор: Кристина Асыка
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Исполняющая обязанности директора Харьковского диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова рассказывает, работы по обновлению медучреждения - это не только внешний ремонт. Учреждение, которое почти 30 лет не получало достаточного финансирования - сейчас может похвастаться двумя абсолютно новыми укомплектованными отделениями и крайне необходимым набором медицинской техники.

Ирина Пирогова, и.о. Харьк. диспансера радиационной защиты:

   Мы получили наркозную станцию, мы получили аппарат искусственной вентиляции легких, мы в этом году получили аппарат УЗИ, получили гастро-колоноскоп. Ну, а также получили много оборудования - хирургические столы, сто очень немаловажно, бестеневые лампы в операционную, вот - функциональные кровати, мониторы, даже шприцевые насосы. 

Ирина говорит, медики до этого были вынуждены работать с морально и физически устаревшей техникой. Только наркозным аппаратам было почти по 50 лет. Теперь, по ее словам, новая техника позволит медикам проводить оперативные вмешательства безопаснее. С результатами проведенных работ совместно с представителями ликвидаторов аварии на ЧАЭС ознакомилась председатель облгосадминистрации Юлия Светличная. 

Юлия Светличная, губернатор ХОГА: 

Будем продолжать ремонтные работы. В этом только году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования - от самой простой до сложных аппаратов. Будем комплексно ремонтировать, продолжать работу, и полностью восстановим это медицинское учреждение. Потому что это вопрос не просто социальных гарантий, а это вопрос справедливости. 

Финансирование всех ремонтных работ проводится за счет областного бюджета, говорит Юлия Светличная. Также, по ее словам, сейчас идут переговоры, по привлечению инвестиций еще и от зарубежных организаций. 

 

Видео: 

В Харькове продолжается ремонт диспансера радиационной защиты - 21.03.2019

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