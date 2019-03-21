Современная медицинская техника, реанимационные и операционные вместо устаревшего оборудования: в Харькове продолжается ремонт диспансера радиационной защиты

Исполняющая обязанности директора Харьковского диспансера радиационной защиты Ирина Пирогова рассказывает, работы по обновлению медучреждения - это не только внешний ремонт. Учреждение, которое почти 30 лет не получало достаточного финансирования - сейчас может похвастаться двумя абсолютно новыми укомплектованными отделениями и крайне необходимым набором медицинской техники.

Ирина Пирогова, и.о. Харьк. диспансера радиационной защиты:

Мы получили наркозную станцию, мы получили аппарат искусственной вентиляции легких, мы в этом году получили аппарат УЗИ, получили гастро-колоноскоп. Ну, а также получили много оборудования - хирургические столы, сто очень немаловажно, бестеневые лампы в операционную, вот - функциональные кровати, мониторы, даже шприцевые насосы.

Ирина говорит, медики до этого были вынуждены работать с морально и физически устаревшей техникой. Только наркозным аппаратам было почти по 50 лет. Теперь, по ее словам, новая техника позволит медикам проводить оперативные вмешательства безопаснее. С результатами проведенных работ совместно с представителями ликвидаторов аварии на ЧАЭС ознакомилась председатель облгосадминистрации Юлия Светличная.

Юлия Светличная, губернатор ХОГА:

Будем продолжать ремонтные работы. В этом только году закуплено 46 единиц медицинской техники и оборудования - от самой простой до сложных аппаратов. Будем комплексно ремонтировать, продолжать работу, и полностью восстановим это медицинское учреждение. Потому что это вопрос не просто социальных гарантий, а это вопрос справедливости.

Финансирование всех ремонтных работ проводится за счет областного бюджета, говорит Юлия Светличная. Также, по ее словам, сейчас идут переговоры, по привлечению инвестиций еще и от зарубежных организаций.