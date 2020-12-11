Современное оборудование и новые реанимационные кровати: детской инфекционке передали помощь

В Харьковской областной детской инфекционной больнице принимают малышей с тяжелым течением COVID-19. Медучреждение нуждается в современном оборудования, которая поможет спасать жизни маленьких пациентов. Сейчас в реанимации их 5. Чтобы помочь больнице, Креди Агриколь Банк, при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора», приобрел современное медицинское оборудование.

Дмитрий Кухарь, дир. КНП «Областная детская инфекционная клиническая больница»:

Мы сегодня получили как этот ультразвуковой сканнер, получили несколько прикроватных мониторов - это прибор наблюдения за фукнцией работы сердца, за артериальным давлением. Это для детей, которые у нас лечатся, практически все оборудование пойдет в отделение интенсивной терапии.

Больница также получила пульсоксиметры, аспираторы, шприцевые дозаторы, современные и удобные реанимационные кровати.

Руслан Зачепа, заместитель директора по розничному бизнесу Восточного макрорегиона Креди Агриколь Банка:

Діємо щодня в інтересах клієнтів та суспільства. Це головний сенс інсування Креді Агріколь. Ще на початку коронавірусної кризи ми вирішили, що будемо допомагати лікарням та забезпечувати їх медичним обладнанням, якого на разі так бракує. Ми також розуміємо, що такі благодійні ініціативи бізнесу рятують життя людей в прямому сенсі цього слова.

С начала «коронавирусного кризиса» Креди Агриколь при поддержке благотворительного фонда «Твоя опора» приобрел оборудование на сумму более 11 миллионов гривень для больниц в Киеве, Тернополе, Харькове и Черновцах.

Этот благотворительный проект - самый масштабный за всю историю работы банка в Украине. Он является частью глобальной программы корпоративной социальной ответственности «WeCare», которую банк воплощает с 2016 года.