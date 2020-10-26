Современные обручальные кольца – свидетельство любви и уникальности ®

Каждому жениху и невесте хочется, чтобы свадьба была уникальной и оригинальной. Один из главных символов этого дня – обручальные кольца. В народе они считаются символами верности и прочности семейных отношений. Современные молодые люди стремятся выбрать эксклюзивные украшения, чтобы они долго радовали глаз, носились с удовольствием.

Какому обручальному кольцу отдать предпочтение

Несомненно, в первую очередь стоит прислушаться к себе, договориться с партнером и подобрать такое украшение, которое не разонравится в первые полгода. Если в каталогах ювелирных магазинов не попадаются идеальные модели, то можно обратиться за услугой изготовления свадебных колец на заказ https://zl.ua/catalog/24-obruchalnie-kolca/.

Некоторые молодые люди предпочитают выбирать классику. Если стандарт уже надоел, хочется быть в тренде, тогда стоит прислушаться к нашим советам. На сегодняшний день прочно вошла в моду эксклюзивность. Дизайнеры выделяют такие модные тенденции:

фактура. Выделиться среди массы людей и создать эксклюзивное украшение можно с помощью гравировки имен, даты бракосочетания, каких-то знаков. В тренде изделия с выразительной фактурой «мокрый песок». Идеально смотрятся матированные кольца с алмазными гранями. Свежее решение – двухслойные модели с сочетанием разных металлов. Полюбилось для особых случаев белое золото, которое считается символом чистоты и невинности;

форма. Здесь привлекают внимание изделия, состоящие из нескольких комбинирующихся между собой ободков, кольца-футляры – модели, в середину которых можно вставить помолвочное колечко. В моду вошли плоские «американки», украшенные орнаментом, эмалью;

отделка драгоценными и полудрагоценными камнями. Она актуальна во все времена. Такие модели славятся своим изяществом, красотой и оригинальностью. В ювелирных каталогах встречаются колечки с дорожкой из камушков, с одним драгоценным элементом и др.

Вариантов может быть множество. Наверное, главные критерии в выборе обручалок – это не цена и количество камней, а эксклюзивный дизайн и современный подход.

Как выбрать ювелира

Сегодняшний потребитель очень требователен, и это особенно оправдано для обручальных колец, которые будут носиться всю жизнь. Важно, чтобы их изготовили настоящие мастера на хорошем оборудовании. Они должны иметь лицензию, в работе использовать только сертифицированные материалы.

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