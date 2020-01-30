Современный подход в проведении ФГДС в Институте Клинической Медицины®

ФГДС является одним из самых информативных методов диагностического обследования пациентов, у которых наблюдаются проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что этот способ уже не новый, пока ещё он остаётся самым надёжным из всех, давая наиболее достоверные заключения, без которых многие диагнозы поставить невозможно. О том, что такая диагностика, мягко говоря «неприятна», наслышаны многие, но если вы хотите пройти обследование без боли и с минимумом дискомфортных ощущений, то сделайте это в центре «Институт Клинической Медицины», записавшись на процедуру на сайте icmed.com.ua.
Об обследовании
Фиброгастродуоденоскопия - это инструментальный метод внутреннего обследования пищевода, желудка и состояния двенадцатиперстной кишки. Суть заключается во введении через гортань и пищевод специального эндоскопического инструмента (очень тонкая гибкая трубка со встроенной волоконно-оптической системой, благодаря которой можно осмотреть состояние органов ЖКТ). Также при данном обследовании проводится забор пораженных тканей (биопсия), если в ней по предварительному диагнозу есть необходимость.
Когда показано проведение ФГДС?
Для назначения обследования желудка нужны определённые показатели, их оценивает врач-гастроэнтеролог и даёт направление на ФГДС. Указывать на проблемы в работе ЖКТ и необходимость проведения такого вида диагностики могут:
боли и тяжесть в желудке;
затруднённое глотание;
периодическая тошнота, нередко с рвотой;
частые приступы изжоги;
учащённые отрыжки;
дискомфорт в пищеводе;
уменьшение по непонятным причинам количества принимаемой организмом пищи;
плохой аппетит.
Проведение ФГДС может быть и профилактического типа, если для этого есть основания, например, такие наследственные заболевания как рак желудка.
Обследование ЖКТ в сети клиник ICM: почему тут лучше?
Гастроскопия хоть и неприятное, но очень важное исследование. Даже самые прогрессивные диагностические методики (МРТ, КТ) не могут заменить его с целью верификации некоторых болезней в проксимальном отрезке ЖКТ. Но свести к минимуму дискомфорт и пройти обследование безболезненно можно в том случае, если вы обратитесь в клинику, в которой установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Именно это вам могут предложить в сети клиник ICM.
Также можно пройти дыхательный тест на бактерию Хеликобактер пилори, сделать гастроскопию без видеонаблюдения, провести цитологию слизистой желудочно-кишечного тракта.
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