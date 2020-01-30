Современный подход в проведении ФГДС в Институте Клинической Медицины®

ФГДС является одним из самых информативных методов диагностического обследования пациентов, у которых наблюдаются проблемы в работе желудочно-кишечного тракта. Несмотря на то, что этот способ уже не новый, пока ещё он остаётся самым надёжным из всех, давая наиболее достоверные заключения, без которых многие диагнозы поставить невозможно. О том, что такая диагностика, мягко говоря «неприятна», наслышаны многие, но если вы хотите пройти обследование без боли и с минимумом дискомфортных ощущений, то сделайте это в центре «Институт Клинической Медицины», записавшись на процедуру на сайте icmed.com.ua.

Об обследовании

Фиброгастродуоденоскопия - это инструментальный метод внутреннего обследования пищевода, желудка и состояния двенадцатиперстной кишки. Суть заключается во введении через гортань и пищевод специального эндоскопического инструмента (очень тонкая гибкая трубка со встроенной волоконно-оптической системой, благодаря которой можно осмотреть состояние органов ЖКТ). Также при данном обследовании проводится забор пораженных тканей (биопсия), если в ней по предварительному диагнозу есть необходимость.

Когда показано проведение ФГДС?

Для назначения обследования желудка нужны определённые показатели, их оценивает врач-гастроэнтеролог и даёт направление на ФГДС. Указывать на проблемы в работе ЖКТ и необходимость проведения такого вида диагностики могут:

боли и тяжесть в желудке;

затруднённое глотание;

периодическая тошнота, нередко с рвотой;

частые приступы изжоги;

учащённые отрыжки;

дискомфорт в пищеводе;

уменьшение по непонятным причинам количества принимаемой организмом пищи;

плохой аппетит.

Проведение ФГДС может быть и профилактического типа, если для этого есть основания, например, такие наследственные заболевания как рак желудка.

Обследование ЖКТ в сети клиник ICM: почему тут лучше?

Гастроскопия хоть и неприятное, но очень важное исследование. Даже самые прогрессивные диагностические методики (МРТ, КТ) не могут заменить его с целью верификации некоторых болезней в проксимальном отрезке ЖКТ. Но свести к минимуму дискомфорт и пройти обследование безболезненно можно в том случае, если вы обратитесь в клинику, в которой установлено новейшее высокотехнологичное оборудование. Именно это вам могут предложить в сети клиник ICM.

Также можно пройти дыхательный тест на бактерию Хеликобактер пилори, сделать гастроскопию без видеонаблюдения, провести цитологию слизистой желудочно-кишечного тракта.

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