Современный ремонт на даче: чек-лист от экспертов ®

Сегодня дача существует не для того, чтобы выращаивать овощи и фрукты, а для того, чтобы иметь возможность комфортно отдохнуть наедине с природой. Отличительная особенность таких дач – капитальный дом, в котором предусмотрены все необходимые для жизни элементы.

Ремонт в таком доме выполняется максимально качественно и внимательно. Даже если дача не будет предназначаться для постоянного проживания, в ней должны быть все условия для сезонного комфортного отдыха. Как их создать, давайте разбираться.

Выбирайте практичное и надежное покрытие для пола

Прежде всего, стоит обратить внимание на напольное покрытие. Оно должно быть практичным, надежным и функциональным. Первое, что приходит в голову при подобном запросе – линолеум. Это действительно универсальное покрытие, которое уже несколько десятков лет служит верой и правдой целым поколениям дачников.

Но эксперты интернет-магазина напольных покрытий Контракт Пол рассказали, что сегодня появилась пвх плитка в Киеве, которая не уступает по характеристикам линолеуму, а в некоторых моментах даже превосходит его.

Такая плитка:

имеет высокую влагоустойчивость;

не боится механического воздействия мебельных опор;

не требует тщательной подготовки основания перед укладкой;

легко транспортируется и монтируется;

имеет очень высокий срок службы.

В отличие от линолеума, такую плитку можно привести на дачу в обычном легковом автомобиле и очень быстро собрать в нужной комнате. Замковое соединение обеспечивает надежное крепление плиток друг с другом и долгую службу даже на неровном полу.

Купите вместительную и удобную мебель

Мебель на даче играет не меньшую роль, чем в обычном жилье. Для комфортного отдыха здесь должны быть кровати, диваны, шкафы, стулья и стол. Особенно внимательно стоит подойти к выбору шкафа. Он должен быть достаточно вместительным, для размещения большого объема вещей, при этом, должна быть возможность легко доставить его на дачу.

Консультанты магазина «Добра Лавка» рекомендуют для этих целей купить шкаф купе. Его преимущества очевидны:

очень компактен в разобранном виде;

легко собирается в любом уголке дома;

обладает хорошей вместительностью;

можно разобрать и увезти в случае необходимости.

Шкаф-купе – отличное решение для дачи, которое обойдется недорого и решит все проблемы с хранением вещей.

Обустройте свой уголок уюта и настроения

Помните, как выглядит фотозона в супермаркете? Так вот, в компании «MK-Illumination», которая специализируется на праздничном освещении и декоре помещений, уверяют, что фотозона для магазина легко может разместиться в вашем доме. Она может быть:

тематической, приуроченной к празднику (Пасха, Рождество, Хэллоуин);

праздничной, для поздравления с днем рождения;

развлекательной для детей.

Сделать такую зону самостоятельно не составит большого труда. В дело пойдут старые ящики, надувные шары, сезонные фрукты и овощи, комнатные растения. Отведите в доме уголок, где вы можете раскрывать свой творческий потенциал, привлекать для создания композиций детей и получить в результате незабываемые кадры для семейного альбома. Поверьте, от этой идеи будут в восторге не только дети, но и взрослые.