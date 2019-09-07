«Совсем другая атмосфера»: в России на встречу с обмениваемыми на аэродром подогнали автозак

Самолет с гражданами, которых Россия запросила в обмен на украинских пленных, приземлился в Москве в 13:20.

Как рассказал находящийся на месте событий корреспондент УНИАН Роман Цимбалюк, по сравнению со встречей в Киеве на российском аэродроме царит "совсем другая атмосфера".

На взлетную полосу пустили лишь избранные съемочные группы – наши журналисты увидели только одну камеру, остальные - а это десятка два - толпятся под забором.

Тех, кто прилетел, посадили в два автобуса и повезли в правительственный терминал. Встречают ли их там родные или представители власти – информации нет.

Под забором аэродрома людно, с неизвестной целью неподалеку толпы подогнали автозак.

Напомним, украинских пленных встретили прямо на аэродроме в Борисполе родные, президент, представители власти и журналисты – их встретили объятиями и аплодисментами.

Напомним, 7 сентября состоялся обмен пленными между Украиной и РФ в формате "35 на 35". Самолет с украинскими пленными приземлился в столичном аэропорту "Борисполь", где его ждали родные и близкие, журналисты и президент Украины Владимир Зеленский. Среди украинцев, вернувшихся домой – Олег Сенцов, Александр Кольченко, Павел Гриб, Владимир Балух, Николай Карпюк, украинские моряки, захваченные русскими в Керченском проливе и другие.

В свою очередь, самолет с россиянами был направлен в московский аэропорт "Внуково". Среди лиц, которых в рамках обмена направили в Москву, были среди прочих бывший зенитчик "ДНР" Владимир Цемах и обвиненный в госизмене руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Цемаха, который является фигурантом дела о катастрофе рейса MH17, перед обменом допросили голландские следователи.