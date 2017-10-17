Создание антикоррупционного суда и ограничение депутатской неприкосновенности: харьковские активисты вышли на пикет под стены ХОГА

Сегодня под стенами Харьковской областной государственной администрации несколько десятков людей с плакатами и мегафонами. Основные требования участников акции – ограничение депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда, кроме того изменения в законодательстве, которые касаются проведения выборов – в частности, отмена мажоритарки и введение так называемой пропорциональной системы с открытыми списками.

Марина Повар, активистка:

Ми прийшли сюди заради того, щоб наша влада прийняла закон про вибори і про антикорупційний суд, тому що це дуже важливо для нашої країни, оскільки це нові правила для нашої країни, виборів, тому що неправда що політика десь, а українці окремо - це безпосередньо впливає на кожного з нас.

Даниль Солочек, активист:

Ця акція приурочена к обмеженню депутатскої недоторканості, тому що коли депутат виконує свої основні функції як законотворець, на нього не повинно бути якогось пресінгу іззовні, але якщо ми кажемо, що людина скоїла злочин, то вона повинна бути притягнута до кримінальної відповідальності та бути як усі.

Активисты рассказывают, собрались именно у стен облгосадминистрации, чтобы после проведения акции передать коллективное письмо от харьковчан со всеми основными требованиями в областной совет и губернатору. Обращение активистов в ХОГА сегодня зарегистрировали, ответят в течение месяца.

Евгений Лисичкин, ОО "Харьковский антикоррупционный центр":

Чому виходимо саме сюди, тому що це президентська вертикаль, саме Харківська обласна державна адміністрація і я вважаю, що саме президент впливає на сьогоднішній день на коаліцію в Верховній Раді, саме президент обіцяв ці вимоги йшовши у 2014-му році на вибори і саме президент має право вносити закон про створення антикорупційного суду в Парламент.

Подобные акции сегодня прошли почти во всех регионах страны, на пикеты у местных советов выходили как жители больших областных центров, таких как Киев, Черновцы и Львов, так и маленьких городов и поселков.