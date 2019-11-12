SpaceX запустила 60 спутников для раздачи Интернета

12 ноября 2019 г. 13:55
Источник: Ракурс

SpaceX, корпорация изобретателя Илона Маска, запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками сети Starlink. 

Эти устройства входят в комплекс Space Launch Complex 40. Развертывание 60 спутников Starlink подтверждено официально.

Американская общественность увидела прямую трансляцию запуска со станции Кейп-Канаверал в штате Флорида. Если устройства не отправят на орбиту, 100% их компонентов сгорят в атмосфере.

Спутники Starlink, как утверждают американские эксперты, станут эффективными проводниками для создания полномасштабной сети. Всего планируется выпустить 12 тыс. аппаратов этого типа.

Маск не скрывает, что планирует покрыть всю Землю спутниковым интернетом. Он задумал реализовать эту идею до конца 2020 года. 

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