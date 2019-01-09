Спас животное – укрась «Дерево жизни» его деревянной фигуркой

К новогодним и рождественским праздникам «Служба Спасения Животных» создала символическое «Дерево Жизни» на котором каждый день с восьми до девяти часов вечера появляются деревянные фигурки животных, которых спасли в этот день. Вот этой четвероногой красавице Марго принадлежит одна из них. Это та псинка которую около недели назад неравнодушный харьковчанин спас из ледяной ловушки в самом центре города, рассказывают волонтеры.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

До того часу як ми доїхали, якийсь хлопець, який шов повз річку, стрибнув у воду, він йшов по кризі, провалився, витягнув собаку. Віддав її тим людям, які чекали на нас і пішов,ми його не бачили, ми його не знаємо і люди теж його не бачили. Тобто людини відгукнулася на страждання тварини, вихопила її із води.

С начала нового года на белом деревце висят уже около 20 фигурок - именно скольким животным за это время удалось спасти жизнь. По словам организаторов, идея создать дерево жизни возникла в канун новогодних праздников. Подобного ни в городе, ни в стране, по словам Юлии Криворотько еще не было.

Юлия Криворотько, сотрудник "Спасения Животных Харьков"

Можно посмотреть увидеть бездомного животного, не зная, что при этом делать, понимая, что ты один. А можно увидеть, как постепенно шаг за шагом большое количество людей останавливаются, бросают всё и вот побеждает добро. Это дерево - это наш рождественский подарок - это то, что мы хотели поделиться радостью от спасения животных и чтобы каждый человек, мог тоже присоединиться к нам.

Каждая фигурка может рассказать о степени опасности, в которой находился пушистый или пернатый спасенный, благодаря своей окраске, говорит волонтер Елена Донец. Так золотой цвет говорит о неизбежной гибели пушистого, без помощи человека. Серебряный цвет свидетельствует о менее опасной ситуации. Также есть фигурки птиц раскрашенные в яркие зеленые блестки.

Елена Донец, оператор горячей линии "Спасение Животных Харьков"

Є дівчина, яка вирішила нам допомагати. Вона створює сама ці фігурки і доводить їх до такого стану. Вони дерев’яні. І хто спасає тваринок, не залежно від того чи приймали ми участь в цьому чи ні може прийти взяти фігурку в нас, чи то кішечка, чи собака, чи пташка і повісити її на дерево самостійно.

Теперь, по словам волонтеров, символическое дерево будет находиться возле офиса службы спасения всегда. Повесить на него фигурку спасенного животного харьковчане могут каждый день, вечером.