Спасатели нашли туристов, заблудившихся в Карпатах

24 февраля 2020 г. 14:20
Источник: Укринформ
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Закарпатские спасатели нашли четырех туристов из Киева, которые накануне заблудились во время восхождения на гору Петрос. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

"24 февраля в 12:07 группа туристов найдена. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалрсь ранее, 23 февраля в 19:05 в Службу спасения сообщили, что во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо туристов - 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения - жители Киева, а один 1993 года рождения (руководитель группы) - из г. Кременец Тернопольской области.

Сначала поиски проводили три поисково-спасательных отделения Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле. Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 04:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

В 05:10 на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района. В 06:00 24 февраля поисковые работы были возобновлены.

 

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