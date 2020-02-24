Спасатели нашли туристов, заблудившихся в Карпатах

Закарпатские спасатели нашли четырех туристов из Киева, которые накануне заблудились во время восхождения на гору Петрос.

Закарпатские спасатели нашли четырех туристов из Киева, которые накануне заблудились во время восхождения на гору Петрос.

Закарпатские спасатели нашли четырех туристов из Киева, которые накануне заблудились во время восхождения на гору Петрос.

"24 февраля в 12:07 группа туристов найдена. Спасатели осуществляют сопровождение туристов к подножию горы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к поискам были привлечены 29 человек и 6 единиц техники ГСЧС.

Как сообщалрсь ранее, 23 февраля в 19:05 в Службу спасения сообщили, что во время прохождения туристического маршрута заблудилась группа туристов из 5 человек. Они двигались по маршруту из c. Квасы в направлении горы Петрос Раховского района. Четверо туристов - 1993, 1994, 1996 и 2000 годов рождения - жители Киева, а один 1993 года рождения (руководитель группы) - из г. Кременец Тернопольской области.

Сначала поиски проводили три поисково-спасательных отделения Раховской горной поисково-спасательной группы в составе 10 спасателей и 2 единиц техники. Впоследствии им на помощь были направлены еще 5 горных поисковиков из г. Рахов на одном автомобиле. Поисковая операция осложнялась темным временем суток, метелью и лавинной опасностью. Во время прохождения по склону одна из поисковых групп сорвала два снежных карниза, поэтому в 04:35 поиски были приостановлены из-за опасности для спасателей.

В 05:10 на связь с чрезвычайниками вышел руководитель группы и сообщил, что он отделился от группы и движется в сторону с. Богдан Раховского района. В 06:00 24 февраля поисковые работы были возобновлены.